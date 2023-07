Lovas Tamás a 2021/22-es idényben a felnőttcsapat kapusaként, vala­mint a Bozsik-korosztályok és az U15-ös lánycsapat edzőjeként szolgálta a bugaci egyesületet. A mögöttünk álló idény során viszont némileg megváltozott a szerepe.

– Korosztályok tekintetében nem történt változás a 2022/2023-as idényre sem, már ami a magam részét illeti. Természetesen az edzősködés mellett továbbra is ellátom az egyesület adminisztratív teendőit, egyfajta nem hivatalos szakosztályvezetői szerepben. Tekintve azonban, hogy most már több mint egy éve megszületett a kislányunk, a hobbimnak, vagyis a kapuskodásnak már nem tudtam annyi időt szentelni, mint a korábbi években, így csak akkor vettem részt a mérkőzéseken, ha valóban kapus hiányában szüksége volt rám a csapatnak.

A bugaci labdarúgó-egyesület, ha szerény mértékben is, de a tavalyi esztendőben is képes volt növekedni, hiszen a korábban meglévők mellett új csapatot is indított.

– Ami az utánpótlást illeti, a 2022/23-as szezonban az U7, U9, U11-es Bozsik-korosztályok mellett az U14, valamint az U15-ös leánybajnokságban szerepeltek egyesületünk labdarúgói. Emellett a vármegyei harmadosztály Északi csoportjában szerepel évek óta a férfi felnőttcsapatunk, valamint bajnoki rendszerben ebben a szezonban először indítottunk női csapatot a vármegyei első osztályban.

A szakmai stábban ugyanakkor történt változás, érdekes módon a táv felénél. – Az őszi szezon után nem sokkal a felnőtt férficsapat edzője, Bálint Ernő jelezte, hogy a továbbiakban már csak a női felnőttcsapat irányítását szeretné továbbcsinálni a tavaszi szezonban, amit természetesen megértettünk és elfogadtunk. Helyét a csapat rutinos játékosa, Dömötör Sándor vette át, aki így egyfajta játékos-edzői szerepet tölt be. Ami a pontokat illeti, az ősszel és tavasszal is egyaránt 23 pontot szerzett a csapat, ami alapján azt is mondhatnánk, hogy nem változott semmi.

Viszont úgy gondolom, hogy a csapat elindult egy jó úton. Egyrészt ami szembetűnő, az a csapat létszáma minden egyes mérkőzésen, hiszen ameddig ősszel többször kérdéses volt még az is, hogy a szükséges tizenegy fő meglesz-e a hétvégi meccsre, addig most volt olyan, hogy játékosnak ki kellett maradnia a keretből, mert maximum tizennyolc fő nevezhető egy adott meccsre.

Továbbá a fiatalok beépítése terén is történt előrelépés, és jó ezt látni főleg nekem, mint utánpótlásedzőnek.

Döme kihasználva azt, hogy a csapat nincs eredménykényszerben, és a vármegyei harmad-, azaz a legalacsonyabb osztályban szerepelünk, bátran lehetőséget adott több olyan játékosnak, valamint fiatalnak is, akik az ősz folyamán kevesebbet játszottak, és ez bevált, hiszen a fiatalok több alkalommal is tudták bizonyítani, hogy lehet rájuk számítani. Külön kiemelném Kelemen Rómeót, aki a 21/22-es idényben még az U14-es csapatunkban játszott, és most is mindössze tizenöt éves, de több alkalommal kezdőként is megkapta a bizalmat. Ezek alapján azt mondom, hogy mindenképp jót tett a csapatnak az edzőváltás.

Elvárások nincsenek Bugacon, kitűzött célok azonban azért igen. – A 22/23-as idényben indított csapataink el fognak indulni az új idényben is, továbbá bővülünk is, ami a csapatok számát illeti, hiszen hét év szünet után ismét tudunk indítani U19-es utánpótláscsapatot, ezzel is elősegítve a fentebb említett felnőttcsapat fiatalítási tervét, de ez azt is jelenti, hogy a 2023/2024-es idényben most már az 5 éves korosztálytól egészen a felnőttig, minden bugacinak és környékbelinek folyamatos versenylehetőséget tudunk biztosítani.

Hat utánpótlás-korosztályunk indul, amivel simán megfelelnénk még a vármegyei első osztályú elvárásoknak is, azonban felnőttcsapatunk továbbra is marad a III. osztályban, hiszen egyrészt tudunk reálisan látni és gondolkodni, másrészt pedig az anyagi lehetőségeink nagyon szűkösek.

A legnagyobb problémát jelenleg a sok meglévő csapat folyamatos utaztatása okozza, aminek a megoldását szeretnénk rövid időn belül orvosolni. Továbbá mindössze egyetlen pályával rendelkezünk, aminek az állapota jelentősen romlott a folyamatos használat – a mindennapos edzésekkel és hétvégi 2–3 bajnoki mérkőzés következtében –, így részleges pályafelújításra is szükségünk lenne. Az én munkámat az új szezonban többen is segítik majd. A felnőttcsapat élén nem lesz változás, Dömötör Sándor munkáját azonban Pillók Gergő is segíti majd a jövőben.

– A női csapat vezetését továbbra is Bálint Ernő látja majd el.

Az újonnan induló U19-es csapatunk vezetője Tóth Gábor lesz, aki az előző években a jobb kezem volt, és persze remélem, marad is az edzői teendők mellett. Az U14-es csapatunkat az előző másfél szezonban Árvai Szabolcs irányította.

Korábbi ismeretségünk alapján esett rá a választásom, és rá is szolgált a bizalomra. Úgy gondolom, hogy remek szakmai és emberi munkát végzett a korosztálynál, még ha a tabella nem is ezt mutatta a szezon végén, azonban munkahelyi elfoglaltsága okán sajnos nem tudja tovább vállalni az edzőséget. Őt így pótolnunk kellett, ami nem volt egyszerű feladat, de végül sikerült edzőt találnunk Magony Ottó személyében. A többi korosztályban pedig továbbra is én látom el a vezetőedzői feladatokat. Optimistán tekintünk a következő idény elébe is, a felkészülések még nem indultak el, de én ezúton is szeretnék minden kollégámnak sok sikert és eredményes együttműködést kívánni, no meg az összes vármegyei klubnak sikeres szezont!

Lovas Tamás végül értékelte a saját csapata, az U15-ös lánycsapat szezonját.

– Némi előzménnyel, érdekességgel kezdeném.

A bajnokság kezdete előtt még az is kérdéses volt, hogy el tud-e indulni a korosztály a bajnokságban, ugyanis nyolc fő maradt, és ekkora létszámmal a hat plusz egyes bajnokságnak nekivágni nagy merészség lett volna.

Szerencsére a bajnoki rajt előtt, valamint már szezon közben többen is újrakezdték a sportot, így végül is a teljes szezonban tizenöt fő tudott pályára lépni, aminek köszönhetően az egyik legnagyobb kerettel rendelkező csapatként vettünk részt a bajnokságban úgy, hogy a legkisebb lakosságszámú település vagyunk a teljes mezőnyben. Célkitűzés elsődlegesen nem volt, de az előző szezonokban látottak alapján úgy gondoltam, az 1–5. hely valamelyikének megszerzése reális lehet. A csapat remek őszt produkált, egyedül a végső győztes Kerekegyháza csapatától szenvedtünk vállalható, háromgólos különbségű vereséget.

A tavasz sajnos bőven hagy maga után kívánnivalót. Ekkor szintén vereséget szenvedtünk Kerekegyházától, a szezon talán legfordulatosabb, legszínvonalasabb meccsén, de e mellé már az előlünk a 2. helyet megszerző Baja ellen, illetve az utolsó fordulóban Kiskőrösön is vereséget szenvedtünk. A vereségek mellett a többi meccsen is hiányzott a csapatból az a magabiztos játék, ami az ősszel még megvolt. Az okát nem tudom, de biztosan nagy szerepe van annak, hogy a téli felkészülésünk nem sikerült jól, ugyanis világítás hiányában mondhatni végig csak teremben tudtunk készülni, illetve ezen időszak alatt az edzéslátogatottság is alacsony volt különböző okokból. Bár az őszi szezon után csalódásra adhat okot, hogy végül is nem jött össze legalább az ezüstérem, de összességében azonban azt gondolom, hogy az előzményeket is figyelembe véve, óriási eredmény a vármegye 3. legjobb csapatának lenni.