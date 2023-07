Ebben az évben ismét megrendezték Tiszaújvárosban a Triatlon Fesztivált, ami egyúttal világkupa, Junior Európa Kupa és Magyar Utánpótlás Gála is volt. A Kiskunfélegyházi 3K Sportegyesületből Papp Laura, Trungel-Nagy Zalán és Trungel-Nagy Kolos indult. A nagy létszám miatt elődöntőket is rendeztek, közülük harminc versenyző jutott be a döntőbe. A kiskunfélegyházi sportolók ott voltak a legjobbak között. A sprint távú (750 méter úszás, 20 km kerékpározás, 5 kilométer futás) verseny döntőjében Papp Laura nagyon jól úszott, mert hatodikként jött ki a vízből.

Papp Laura

Forrás: Beküldött fotó

– Sajnos a depózás után az előtte lévő holland lánynak nem sikerült a kerékpáros cipőjébe betennie a lábát, ezért Laura lemaradt egy pár métert, így nem tudott az első bollyal elmenni, ami megzavarta, mondta Bozsó István Laura edzője. – Így a második mintegy tizenöt fős bolyhoz csatlakozott, akikkel a kerékpározás végére érték utol az elől haladókat. A bicikliről leszállva felvette a futócipőjét és próbált az előtte haladók nyomába eredni, így a nyolcadik helyet tudta megszerezni, ami nagyon szép eredmény. Ezt a jó eredményét átvitte a július 13.-án megrendezendő hamburgi világbajnokságra is, ahol 12.-ként jött ki a vízből. A kerékpáros pálya nagyon nehéz volt, sokan buktak is, amibe Laura is majd nem belekeveredett, de szerencsére megúszta. A bukások miatt azonban sajnos hátracsúszott, és már nem bírt felmenni a mezőny elejére. Bár jól futott, és jól teljesített, a legjobb magyarként a 32. helyen ért célba. Ennek a jó eredményének köszönhetően, a Magyar Triatlon Szövetség benevezte az augusztusban, Törökországban megrendezendő Európa-bajnokságra is, ahol remélhetőleg jól fog majd szerepelni.

Bozsó István elmondta még, hogy a tiszaújvárosi versenyen a tizenhat éves Trungel-Nagy Zalán szintén jól jött ki a vízből. A kerékpározásnál egy négy fős csoport elment az elején, akiket egy tizenhat fős boly követett, és akik között ott tekert Zalán is. Ugyan ő még csak ifjúsági versenyző, ennek ellenére nagyon aktívan kerékpározott, de nem tudott elszakadni a sortól, így szinte egyszerre szálltak le a bicikliről. A depózása olyan jól sikerült, hogy viszonylag elől váltott a futásra, ami nagyon sokat jelentett, és egy jó hajrával sikerült megszereznie az ötödik helyet. Ez azt is jelentette, hogy ő lett a legjobb ifjúsági korú versenyző a juniorok között. Bátyja Kolos sem panaszkodhatott, bár az érettségi miatt ő ebben az évben csak kevesebbet tudott edzeni, a hetedik helyen futott be a célba. Mivel felvették az orvosi egyetemre, ezért eligazolt a kiskunfélegyházi klubtól a Team Újbuda ES-be. Bozsik István úgy véli, hogy ott is megállja majd a helyét, sőt szinte biztos abban, hogy testvére Zalán is az érettségi után oda fog majd leigazolni.