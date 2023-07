Voltak nehézségek bőven Kalocsán, az a lehetőség is felmerült 2023 telén, hogy a csapat akár meg is szűnhet. Érkezett aztán egy megmentő, aki névadó szponzorként biztosította a folytatást. Kohány Balázs, a csapat edzője megerősítette, hogy egyáltalán nem hat túlzásnak a megmentő minősítés, tekintve, hogy azt Anda Present Kft. nem csak a csapat megmaradását tekintve segített, de a jövő építésében is szerepet vállalt.

– Nehéz, szinte reménytelen helyzetbe kerültünk december környékén – tekintett vissza Kohány Balázs. – Bejelentette az önkormányzat, hogy januártól rezsidíjat kell fizetnünk, és hogy valószínűleg a sporttámogatás is megszűnik. Abban a pillanatban meglehetősen borúsan láttuk a jövőt, nem láttuk, hogyan tudnának pozitívan alakulni a dolgok. Mindez kihatással volt a felkészülésre is, hiszen mindezek következtében januárban gyakorlatilag nem is tudtunk edzeni, csak hétvégente jöttünk össze, hiszen csak szombatonként lehetett kora délután, világosban tréningezni. Akkor is meleg víz és fűtés nélkül. A vezetők próbáltak megoldást találni, és akkor sikerült megállapodni az Anda Present Kft-vel, akiről valóban elmondható, hogy megmentette a kalocsai focit, hiszen biztosította a tavaszi szereplésünket, és azóta is biztosítja a működésünk feltételeit. A több, mint kétszáz főt foglalkoztató cégről annyit érdemes ebben a kontextusban tudni, hogy egy két telephellyel rendelkező cég, van nekik egy telephelyük Pesten és egy Kalocsán, utóbbi a nagyobb. Ma már hat kalocsai labdarúgó is itt dolgozik. Ez a tény előnyt jelentett a nyári igazolásoknál is, hogy annak, aki eljön Kalocsára, tudunk munkahelyet is biztosítani. A kalocsai telephely cégvezetője András Csaba, ő egyébként be is lépett a sportszervezet elnökségébe, így most már a Kohány Gábor, Markella Viktor, Skultéti Csaba, András Csaba négyesfogat alkotja az elnökséget. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a végén azért a várostól is kaptunk végül sporttámogatást, a rezsidíjakat ebből tudjuk fedezni.

A csapat a mérkőzésekre csak kalocsaiakkal, és főleg fiatalokkal állt. Bár szerzett pontszám tekintetében nem lett túl fényes a tavasz, le ugyanakkor szinte sosem focizták a csapatot. – Sajnos a tavaszunk valóban nem úgy sikerült, ahogy terveztük – tekintett vissza a mester. – Ez több tényezőre is visszavezethető. Elsősorban annak, amit már említettem, hogy a januári felkészülésünk elúszott, sőt, februárban is csak igen kemény viszonyok közt tudtunk készülni. Beöltözve mentünk ki a pályára, és edzés után mindenki ment haza. Ráadásul a télen az alapkeretünkből több minőségi játékos is kiesett, és egy ilyen helyzetben nem tudtuk őket pótolni. Az viszont pozitívum volt, és ezt kiemeltem az évzárón is, hogy a csapatnak mindig volt tartása. Sose estünk szét. Az eredmények ugyan nem jöttek tavasszal, de a legnagyobb különbségű vereségünk kétgólos volt, tehát senki nem focizott le minket. Emellett több olyan mérkőzés volt, hogy a 80. perc táján még vezettünk, de a végén nem szereztünk pontot. Ez is betudható annak, hogy nem tudtunk rendesen felkészülni és hogy kevesen voltunk. Aki figyelte a meccseinket, az látta, hogy tizenhat, tizenhét éves játékosok ültek a padon, és kerültek nem egyszer a kezdőcsapatba. A szűkösségből adódott, hogy nem tudtam belenyúlni a meccsekbe, nemigen voltak taktikai lehetőségeink. A fiatalok közt volt olyan, aki az előző évben még a serdülőben szerepelt. Azután hat ifimeccsel a lábában már rögtön a vármegye egyes csapatba kellett beszállnia. Mélyvíz volt ez tehát a fiataloknak, de bírtákl a gyűrődést, túléltük ezt a szezont is.

Kohány Balázs az egész társaságról elismerően nyilatkozott, de nem hátrált meg annál a kérdésnél, hogy vannak-e játékosok, akiket ki tudna emelni. – Rideg László, a csapatkapitány szinte minden meccsen húzóembere volt a csapatnak. De kiemelném Farkas Szabolcsot is, akit a nyáron sikerült hazacsábítani. Neki az utóbbi időben a focihoz való hozzáállása nem volt az igazi, elég rossz fizikai állapotban is került vissza hozzánk, de sikerült beállítani a sorba, és azt gondolom, hogy közös munkával sokat sikerült kihozni belőle. Sőt, benne még több van, ő azért utánpótlás válogatott is volt, tehát benne minden megvan, ami ahhoz kell, hogy valaki jó focista legyen. A hozzáállása maximálisan pozitív volt az egész szezon során, és sokat várunk tőle a következő szezonban is, azt, hogy továbbra is kulcsembere, húzóembere legyen a csapatnak. Varga Sándort és Nádasdi Gergőt is szeretném még kiemelni, ők mind az öltözőben, mind az öltözőn kívül vezéralakjai a társaságnak, kiváló közösségi emberek, és nagyon jó közösségi emberek, sokat segítették az én munkámat is.

Farkas Szabolccsal tehát számol a vezetőedző, de vajon lesznek-e érkezők Kalocsán, ez is izgatja a szurkolókat.

–A legfontosabb célunk az, hogy tartsuk egyben a csapatot, hogy ne legyen nagy népvándorlás, ugyanakkor létszámgondok miatt jó lenne legalább három, négy minőségi játékost, pontosabban minőségibb játékost igazolni. Nem tartozunk továbbra sem a leggazdagabb csapatok közé, tehát vármegyei szinte sztárnak minősíthető játékosokat nem tudunk igazolni. Az pozitívum, hogy nincs távozónk. Mindenki úgy nyilatkozott, hogy marad, és mindenkivel meg is egyeztünk a folytatásról már július elején. És már akkor elkezdtünk azon dolgoztunk, hogy kiket lehetne idehozni, úgy fest, hogy négy érkező már biztos. Nagyrészt kalocsai vagy kalocsai kötődésű játékosokról van szó, ha ők valóban nálunk kezdik meg az őszt, akkor a fiatalokkal kiegészülve a remélt érkezőkkel ütős keretünk lehet.

A felkészülést egyébként ezen a héten, kedden kezdte meg az Anda Kalocsa FC. – Az első két héten három edzéssel készülünk, utána pedig négy edzéssel, majd lesz olyan két hét is, amikor délelőtti edzést is beiktatunk. A megyei fociban ez bizonyára érdekesen hangzik, valóban formabontó megoldás. Jómagam nem tervezek nyaralás, tehát a szabadnapjaimmal játszva tudom megoldani ezt a sűrű hetet. A délelőtti edzésre azért van szükség, mert négy olyan játékosunk van, akik két műszakban dolgoznak, és van még sok fiatal, így abban a két hétben tervezek délelőtti edzéseket. Ha egy féltucat ember ott tud lenni azokon a tréningeken, akkor már tudunk minőségi munkát végezni. Egyszóval a felkészülés közepén lesz olyan hét is, amikor hat edzés is lesz. Mindezt a sok munkát azért végezzük, mert bízunk abban, hogy egy nagyon jó erőnléti állapotban lévő Kalocsa vág neki a bajnoki rajtnak – utalt Kohány Balázs a céljaik egyikére.

Amely az első felkészülési mérkőzését ezen a hétvégén vívja, a Fejér vármegyei első osztályba frissen feljutott Mezőfalva csapatát fogadják. Azt követően Bölcskére utaz nak, majd Dusnokra és Nemesnádudvarra. Azt követen pedig már kezdődik a bajnokság.