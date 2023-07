Molnár László, a felnőtt csapat edzője adott magyarázatot a korainak tűnő kezdésre, ami a magyarázat fényében nem is tűnik már olyan korainak. – Kaptunk egy olyan előzetes tájékoztatást a megyei igazgatóságtól – természetesen nem csak mi, hanem az összes többi vármegyei első osztályú klub –, hogy van rá esély, hogy eggyel nőjön a vármegyei első osztály létszáma tavalyhoz képest, és ha ez valóban így alakul, akkor már augusztus derekán indulna a bajnokság. Hiszen eggyel több csapat két fordulóval többet jelent a tavalyi idényhez képest, amely ugyebár kétszer tizenhárom kör volt. Mi úgy gondolkodtunk, hogy ezzel számolunk, így aztán biztos ami biztos alapon összehívtuk a csapatot, és kedden megtartottam a társaságnak az első edzést.

A nyilatkozó személyéből az máris kiderült, hogy a soltvadkerti kispadon nem történt változás. A társaság összetétele ugyanakkor némileg módosult, annak ellenére, hogy a soltvadkertiek nem terveztek ennyi személyi változást. Az élet ugyanakkor felülírta a terveiket, elsősorban a távozók tekintetében.

Szabó Norbert kapus nem eligazol, hanem nem tudja tovább vállalni az edzéseket, így elköszönt a csapattól. Katona Gergő Molnár László információi szerint a Kecskeméti LC-hez tart, Rácz Tamás pedig Kiskunmajsára. Nna Nna Willy Edouard sem folytatja Soltvadkerten, hogy hova távozik, az még nem ismeretes, Huszti Dániel pedig Ausztriában folytatja a labdarúgó karrierjét. Az érkezők oldalán van értelemszerűen egy kapus, Faddi Dávid, aki Jánoshalmáról érkezik. Két védővel is erősítenek a vadkertiek, a dunaújvárosi Gráczer Mátéval – aki a tavaszi idényben a Sárosd játékosa volt –, és Áman Áronnal, aki a legutóbb Dunaföldváron szerepelt. Vadkerten készül folytatni a mélykúti támadójátékos, Hauk Martin is. – Rajtuk kívül is vannak még kiszemeltjeink, van olyan is, aki már együtt edz a társasággal, majd elválik, hogy meg akarunk vagy meg tudunk-e velük egyezni – jelentette ki a mester.

A leendő ellenfelekkel ugyanakkor már megegyeztek, tehát a felkészülési időszakban heti három edzést tervező gárdánál a felkészülési meccsek programja már teljes. Jövő vasárnap játsszák az első edzőmérkőzést, a Szegedi VSE lesz az ellenfél. Azután következik egy házon belüli parti, a vármegye hármas bajnok Vadkert kettővel, ez hétközi találkozó lesz, majd következik a Mórahalom. Szintén szerdai mérkőzésen találkoznak az NB III.-as újonc Dunaföldvárral. Azt követői az Ásotthalom, végül pedig az Akasztó. A Dunaföldvár kivételével csupa vármegyei első osztályú ellenfelekkel csapnak össze a soltvadkertiek. Mégpedig a minél eredményesebb felkészülés reményében, a csapat elé kitűzött célok ugyanis ha mértékkel is, de változtak. Az STE a 2022/23-as idényben a 7. helyen végzett, a vezetőség azt szeretné, ha az előttünk álló évadban ennél előrébb végezne a csapat. Molnár László úgy fogalmazott, hogy a célkitűzés alapján tehát az első hatba szeretnének bekerülni.