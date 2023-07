Az elsősorban Kalocsához kötődő Márton Zsolt egyáltalán nem ismeretlen szereplője Bács-Kiskun vármegye labdarúgásának, a legutóbb a Géderlak edzőjeként működött a vármegyei másodosztályban, előtte megfordult nem egy csapatnál az első osztályban is, az elmúlt néhány évben többek a Kecel, a Kiskunhalas és a Kalocsa kispadján instruálta a felnőtt csapatokat. A vármegyei focitól annak ellenére, hogy kispadon a közelmúltban nem ült, természetesen nem szakadt el, egy pillanatra sem. Ahol érdekesebb összecsapást vívtak a csapatok, ott rendre feltűnt. – Rendszeresen jártam a meccseket, hiszen nem csak szakmai szempontból érdekel vármegyénk labdarúgása, hanem a szenvedélyem is, tehát a jelenlegi erőviszonyokat tekintve is tökéletesen képben vagyok, e tekintetben nincs pótolnivalóm – mondta Márton Zsolt. – Nem csak a meccseket jártam, hanem a rengeteg edzőismerősömmel is rendszeresen tartottam a kapcsolatot, és figyeltem a csapatokat játékát, követtem a klubok meccseit, nagy újdonságok tehát nem várnak rám. Ami az immáron jelenlegi csapatomat, a Kiskőröst illeti, hétfőn már találkoztam is a játékosokkal, akkor tartottunk egyfajta évadindító összejövetelt. Az ott összegyűlt keretnek úgy a hatvan, hetven százalékát nagyon jól ismerem, több játékossal dolgoztam is már együtt, inkább a fiatalok közt vannak olyanok, akiket még jobban meg kell ismernem. És az, hogy fiatalok vannak bőven, egyáltalán nem bánom.

Márton Zsolt elmondta, hogy az elmúlt hét végén keresték meg a kiskőrösiek azzal, hogy elvállalná-e a felnőtt csapat mellett az edzői feladatokat. – Némiképpen váratlanul ért a felkérés, ugyanakkor nem mondhatnám, hogy nem örültem neki. De néhány nap gondolkodási időt azért kértem a kőrösi vezetőségtől, hiszen a párommal korábban megegyeztünk, hogy kalocsai lévén, már csak otthon vállalnék edzőséget. Hétfőre aztán eldőlt, hogy vállalom.

Különösebb célt nem tűzött még ki elé a vezetés, annál is inkább, hiszen még a keret is alakulóban van. – Azt, hogy a Kiskőrös elmúlt évi szereplése csalódás, nem kell különösképpen kihangsúlyozni. Adja magát tehát a legelső feladat. Elsősorban a csapatépítés lesz a cél, hogy lefektessük egy hosszú távon eredményes keret alapjait. És mindezt úgy, hogy közben lehetőleg a Kiskőrös múltjához méltón szerepeljünk.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen kerettel vág neki az őszi idénynek, konkrétumokba még nem ment bele. – Az elképzelhető, hogy egy-két játékos esetleg távozik, ezt nyáron soha, egyetlen egyesületnél sem lehet kizárni, de én nagyon remélem, hogy azokat, akik az első, hétfői évad nyitón megjelentek, sikerült meggyőznünk, hogy érdemes maradniuk. Egy-két poszton elképzelhető, hogy erősítünk, de legalább ilyen fontos, hogy a jelenlegi értékeinket megtartsuk. Heti három edzést fogok a társaságnak tartani a felkészülés folyamán, és három-négy edzőmeccset is lekötöttünk már, hogy kikkel fogunk találkozni, azzal kapcsolatban majd akkor nyilatkoznék, amikor már biztossá válik a program. Egy biztos, rajtam nem fog múlni a szereplés, én mindig is eredmény-koncentrált voltam, és mindig is tisztában voltam azzal hogy eredményt csakis munkával lehet elérni. Meggyőződésem, hogy a kiskőrösi közeg partner lesz ebben – jelentette ki.