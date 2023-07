Varga Bence alapembere volt az NB II.-es és az NB I.-es ezüstéremmel végződő szezonnak, miután két évvel ezelőtt a kecskeméti klub kölcsönvette az MTK-tól. A kapus megtartása kiemelt jelentőséggel bírt az egyesület számára, és az MTK-val, valamint a játékossal történt sikeres tárgyalásokat követően a kecskemétiek végleg megvásárolták a játékjogát a fővárosiaktól.

Varga Bence 2021 nyarán csatlakozott a KTE-hez, akkor a Szegedtől érkezett, de papíron az MTK-tól, hiszen a kék-fehérek birtokában volt a játékjoga. Már az első idénye parádésan sikerült a kecskeméti színekben, hiszen hamar az alapembere lett csapatnak, és tevékeny részt vállalt a bravúros feljutás kiharcolásából. A másodosztályban harminckétszer kezdőként, egy alkalommal csereként védett a bajnokságban, tizenhárom alkalommal gólt sem kapott. Tavaly nyáron az MTK-val ismét sikerült megállapodniuk a kecskemétieknek a kapus újabb kölcsönvételéről, így az NB I.-be is a KTE-vel tartott. Huszonöt bajnokin védett, tizenkét alkalommal nem tudták az ellenfelek bevenni kapuját.

A büntetők terén is kimagasló mutatókkal rendelkezik, hiszen a két szezon alatt összesen öt tizenegyest hárított.

Varga Bence minden sorozatot figyelembe véve ötvennyolc tétmérkőzésen védte eddig a KTE kapuját, és ezt a számot – immáron hosszú távú szerződést kötve – gyarapíthatja a jövőben. A játékos a kontraktus aláírását követően már a csapattal tartott a szlovéniai edzőtáborba is. Varga Bence boldog, hogy tovább íródhat a KTE-vel közös története, ami megannyi szép élményt hozott már számára.

– Hosszú út volt ez a két év is, amíg kölcsönben voltam itt, most viszont már annak örülhetek, hogy ez a történet további évekkel hosszabbodik meg.

Nagyon sokat jelent a számomra, hogy a stáb és a vezetők bíznak bennem, hamar megtaláltuk velük azt a közös a hangot, amivel hosszú távon is sikeres lehet az együttműködésünk. Gondolkodnom egyébként nem kellett a folytatáson, hiszen megtaláltam önmagam Kecskeméten ezalatt a két év alatt. Amikor idejöttem, kevés rutinom volt, egyetlen szezon állt mögöttem az NB II.-ben. Azután az, hogy a vezetők számítottak rám az NB I.-ben is, olyan magabiztosságot és önbizalmat adott, aminek a birtokában nagy örömmel írtam alá.

A tömött kecskeméti lelátón gyakran látni olyat, hogy gyerekek játékosoknak címzett üzenetekkel szurkolnak, ezek közül igen sok Varga Bencének van címezve. Szinte kézzel fogható tehát a nagy szeretet, ami a hálóőrt körbeveszi.

– Én egy egyszerű embernek tartom magam, nagyon fontos számomra a humor, közvetlen típusnak gondolom magam.

Amikor kölcsönjátékosként megérkeztem Kecskemétre, bele se gondoltam, hogy ilyen szimpátiát tudok majd kiváltani a szurkolók körében, és az, hogy ez megtörtént, nagy szerepet játszik abban, hogy ilyen jól érzem magam Kecskeméten. Sok pluszt ad, hogy például a múlt héten nyári tábor volt nálunk a gyerkőcöknek, akik aztán az edzés végén odajöttek hozzánk pacsizni, de ugyanilyen jól esik az idősebb korosztály rajongása is. Nekem ez egy jó visszacsatolás atekintetben, hogy emberileg is helytálltam. Sok erőt tudok ebből meríteni, ezt ezúton is köszönöm mindenkinek. Ugyanakkor ezt a szeretet nem csak én, hanem az egész csapat folyamatosan megkapja. Szerencsére olyan szurkolóink vannak, akik az egész csapatot szeretik, ez az, ami engem igazán nagy boldogsággal tölt el.

A hálóőr az osztályzatok alapján bekerült az előző szezonban az NB I. legjobbjai közé, de nem érzi úgy, hogy ezzel föltett volna magának egy lécet.

– Nem vagyok az a típus, aki egyéni célok tekintetében különösebben nagy nyomást helyezne magára a rajt előtt. Egyszerűen szeretnék minden szezonban jól teljesíteni, és ezen belül konkrét célokat nem szoktam megfogalmazni. A mögöttünk álló két év alatt Szabó István egyébként is megtanított arra, hogy meccsről meccsre kell készülni, és eközben mindig a legjobb teljesítményre törekedni. Azt viszont természetesen elfogadnám, hogyha lenne egy ugyanolyan jó szezonom, mint a mostani volt.

Varga Bence Kecskeméten lett előbb a másodosztály, majd a magyar élvonal egyik legjobb kapusa, most pedig következik számára és a csapattársai számára is egy új szint: a nemzetközi porond. – Izgatott az egész csapat, de hát ez természetes. Néhány játékosnak van csak némi nemzetközi tapasztalata a keretből, de én tavaly sem féltettem a csapatot az első osztálytól. Keményen kellett dolgozni, bele kellett állni a munkába, taktikailag fegyelmezettnek kellett lenni akkor is. Most ugyanez a helyzet, de az biztos, hogy vért kell izzadnunk annak érdekében, hogy itt is pozitív élményeket szerezzünk, ez munka nélkül nem megy, de most is sokat dolgozunk ezért.