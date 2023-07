Vas László együttese addig is még tovább formálódhat, ugyanis újabb két játékos igazolását jelentette be a Tisza-parti gárda.

Prokop Rotislav után egy másik kapussal is megállapodott a klubvezetés, Kiss Ágoston Zalaegerszegről érkezik kölcsönbe. A 22 esztendős hálóőr korábban a Haladás utánpótlásában nevelkedett, majd a német másodosztályú Bielefeld, a Puskás Akadémia, a szlovén Lendva és a ZTE érintésével került most a tiszakécskeiekhez. A Norvégiában, a Viking FK-ban nevelkedő Márkus Attila a középpályán lesz bevethető, de a védelemben is használható. Magyarországon eddig a Nyíregyháza és a Mezőkövesd színeiben futballozott, így már NB I.-es tapasztalattal is rendelkezik.