A találkozó előtt Szabó István, a kecskemétiek vezetőedzője így nyilatkozott az edzőtáborról: – Nem ért meglepetés minket itt Radenciben, hiszem harmadik éve tartjuk már itt a nyári edzőtáborunkat – mondta a mester. – Kitűnőek a feltételek, akár a szállodát, akár a kiszolgálást, akár a pályák minőségét nézem. Minden igényt kielégítő komforttal rendelkeznek a szobák is. A megérkezést követően két nap alatt négy edzést tartottunk, ezek komplex formában zajlottak. Még mindig a fizikális részen van a hangsúly, emellett a technikai és a taktikai elemek is megjelennek. Új taktikai elemek is szerepelnek természetesen a repertoárunkban amellett, hogy a korábbiakat finomítjuk. Egy edzőmeccset a felkészülés ezen szakaszában a stáb és a játékosok is nagyon vár a kemény edzések után. Fontos is, hiszen három hét múlva nemzetközi mérkőzés vár ránk. Egy most feljutott szlovén csapat az ellenfelünk, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a játékelveinket szeretnénk megvalósítani. Még mindig akadnak hiányzóink kisebb sérülések miatt, de a harmadik héten csúcsosodik ki nálunk a terhelés.

A mérkőzésen Szabó István 60 perces terhelést akart adni a játékosainak, ennek megfelelően összesen 120 percet játszottak a csapatok. Az első félidőt jól kezdte a KTE, alig tíz perc elteltével Banó-Szabó kitűnő lövést eresztett meg 16 méterről, a hazai kapus bravúrral tolta ki a bal alsó sarok elől a labdát. A szöglet után is sikerült egy lehetőséget kialakítani, Szalai lapos beadását azonban Katona ballal fölé vágta. Hiába volt a domináns labdabirtoklás és a mezőnyfölény, az Alumnij egy előrevágott labdával kontrát vezetett, Jovanovic pedig belőtte ziccerét, 1–0. A folytatásban is megmaradt a meddő kecskeméti mezőnyfölény, egy-egy kósza kontrával próbálta ezt megtörni a mélyen védekező szlovén gárda. Májer beadása után Katona rosszul találta el az egyébként pontos beadást, majd formás támadás végén Szuhdovszki lövésébe vetődtek bele alig ötven perc elteltével. Egymás után jöttek ekkor már a lila-fehér lehetőségek, Szabó lépett be például jól a támadásba, tíz méterről a rövidet célozta, de újabb nagy védést mutatott be a kapus. Egy perccel a szünet előtt Banó-Szabó ugratta ki a védők mögé jobbról belépő Májert, aki azonban a rövid fölső sarok fölé lőtt. Az egyenlítés így sem maradt el, Szuhodovszki tekert középre egy pontrúgásból, Szalai lövését ismét bravúrral hárította ugyan a hálóőr, de Szabó közelről aztán a kapuba passzolt, 1–1.

A szünetben sorcserét hajtott végre Szabó István, és a folytatásban maradt a komoly vendég mezőnyfölény. Leoni nagyon aktív volt a bal oldalon, a 73. percben Kovács érkezett a lapos beadására, de nem talált kaput. Két perccel később saját magát hozta lövőhelyzetbe Leoni, de 17 méterről kicsivel kapu fölé lőtt. A 81. percben Bodor harcolt ki büntetőt, Pálinkás azonban nem tudta értékesíteni a tizenegyest. A hajrához érkezve már-már úgy tűnt, a rengeteg helyzet ellenére nem sikerül megnyerni a mérkőzést, különösen, amikor a 112. percben Pálinkás fejesét a gólvonalról vágták ki. Maradt azonban még puskapor a végére is, Nagy kitűnően adott be jobbról a hosszú oldalra, ahol Pálinkás érkezett, és látványos mozdulattal, ballal, kapásból a léc alá lőtt, kialakítva az 1–2-es végeredményt.

A KTE első félidőben a Varga B. - Májer, Szabó A., Belényesi, Szalai, Katona L. – Nikitscher, Szuhodovszki, Banó-Szabó, Kiss B. – Szendrei összeállításban futballozott. A második játékrészben a Kersák – Nagy O., Szűcs, Iyinbor, Grünvald, Leoni – Meszhi, Bodor, Artner, Kovács K. – Pálinkás tizenegy szerezte meg a győzelmet.

Ugyanezen a napon az MLSZ Versenybizottsága közzétette az OTP Bank Liga első kettő fordulójának programját. A nyitányon az FTC vendége lett volna a Kecskeméti TE, de a klubok közös halasztási kérelmet nyújtottak be, miután mind a két gárda érdekelt a nemzetközi kupában. A bizottság helyt adott a kérésnek, a mérkőzést elfogadott, így később, szeptember 27-én kerül lejátszásra a tavalyi bajnok és a második helyezett rangadója. A kecskemétiek számára így a 2. fordulóban rajtol el ténylegesen a bajnokság, augusztus 7-én, egy hétfő esti bajnokin a Kisvárdát fogadják a kecskeméti lila-fehérek a Széktói Stadionban.