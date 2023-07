Kovács Kolos Cegléden kezdett el futballozni, az utánpótlás lépcsőfokait teljes egészében a CVSE kötelékében járta végig, ahol rendre az idősebbek között is játéklehetőséget kapott. A 2021/2022-es idényben, csupán 16 esztendősen már bemutatkozhatott a Cegléd felnőttcsapatában is, sőt, nem kevesebb mint húsz tétmérkőzésen lépett pályára az NB III.-ban és a Magyar Kupában, utóbbi sorozatban az első hivatalos gólját is megszerezte a felnőttek között. A mögöttünk hagyott szezonban már egyértelműen az alapembere volt a Ceglédnek, huszonhét alkalommal kezdett, hat találkozón pedig csereként lépett pályára, csupán egy tétmeccset hagyott ki az egész szezonban, amely során három bajnoki találatot is jegyzett.

A még mindig csak 18 esztendős, 2005-ös születésű középpályás összesen ötvennégy felnőtt tétmérkőzéssel a háta mögött csatlakozik Szabó István keretéhez, korábban az U17-es válogatottba is kapott már meghívót. Az új játékos a Tiszakécske elleni, hétvégi edzőmérkőzésen már pályára lépett, vasárnap pedig a szlovéniai edzőtáborba is elutazhatott a hírös városiak felnőttkeretével.

– Már akkor madarat lehetett volna velem fogatni, amikor egyáltalán lehetőséget kaptam arra, hogy megmutathassam magam Kecskeméten

– jelentette ki Kovács Kolos. – Itt aztán azonnal megtetszett a klubot körülvevő jó hangulat, jól éreztem magam az edzéseken, maximálisan a magaménak érzem a klub filozófiáját. Hihetetlenül boldog voltam, amikor közölték velem, hogy úgy döntöttek, szeretnének leigazolni. Tudom, hogy nagyon sok munka vár még rám, hogy eljussak a bemutatkozásig, de minden adott ehhez, hiszen akár az NB III.-ban, akár NB II.-ben is fejlődhetek. A lehető legjobb helyre kerültem, mert jól teljesítek, biztos vagyok benne, hogy meg fogom kapni az esélyt, nagyon várom már a bajnoki szezont. Nagyon élvezem az edzéseket, eleinte persze kicsit fura volt, hogy olyan játékosokkal lehetek a pályán, akiket nem is olyan régen még csak a televízióban láttam, de rendkívül befogadó volt a társaság, tehát nyilvánvaló, hogy kitűnő az a közösség, amely tagjának mondhatom magam most már – mondta Kovács Kolos.