A 2002-ben Budapesten születő Iyinbor Patrick a Dalnoki Akadémia kötelékében ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival. Ezt követően a Vasas, az UTE és a Testvériség SE színeiben játszott, mielőtt a Ferencvároshoz igazolt volna. A zöld-fehéreknél járta végig az utánpótlás lépcsőfokait, majd a 2020/2021-es szezonban az FTC tartalékcsapatában is jó játékkal mutatkozott be. Kölcsön is vette a Vasas, ahol az utóbbi két szezonban alapember volt, az NB II-ben 30, az NB I-ben 27 bajnokit játszott, a másodosztályban bajnok lett. Iyinbor Patrick a magyar U21-es válogatottnak is alapembere, 11 mérkőzésen 1 gólt szerzett eddig, de már korábban is tagja volt a korosztályos válogatottnak.

Iyinbor Patrick természetesen izgatottan várja a bemutatkozást:

– Menedzseremen keresztül értesültem először róla, hogy lenne rá lehetőség, hogy Kecskeméten folytathassam a pályafutásomat, majd már az utánpótlás-válogatottnál voltam, amikor Szabó István is megkeresett telefonon, aki elmondta, számítana rám. Nagyon szimpatikus az egész klub, így természetesen nem is tudtam nemet mondani. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már az NB III. óta testközelből figyelhettem és megismerhettem a klubot előbb az FTC, majd a Vasas játékosaként, ilyen jellegű tapasztalatom tehát bőven van. Szimpatikus és befogadó a közeg és a játékostársak, amit elért ez a klub az előző szezonban, az pedig egyértelműen kiemelkedő. Megvannak a céljaim, a legfontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen. Nagyon kiemelkedő eredményt ért el az előző szezonban a csapat, így én csak annyit ígérhetek, hogy minél jobb játékkal szeretnék segíteni abban, hogy továbbra is sikeres maradjon a klub – mondta Iyinbor Patrick.