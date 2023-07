Albertirsán egy jótékonysági mérkőzésen vett részt a „kis” KTE, de a 6–0-os sikernél sokkal fontosabb volt, hogy rengeteg támogatói jegyet adtak el Hetés Ábel gyógykezelésének támogatására, összesen 604 ezer forint gyűlt össze. A hét második felében aztán már a szintén dél-keleti csoportban szereplő Körösladány vendégeként játszott edzőmeccset a KTE II., melyet 3-2-re nyert meg.

– Albertirsán nagyon szívélyesen fogadtak minket, úgy gondolom nagyon jól sikerült a rendezvény, örömteli, hogy részvételünkkel mi is segíteni tudtuk Ábel gyógyulását. Ezt követően már a Körösladány elleni edzőmeccs várt ránk, ismét remek csapat ellen tudtunk játszani egy nagyon hasznos mérkőzést. A találkozó nagy részében azt láttam a csapattól, amit szerettem volna, ez volt a fontos. Követtünk el hibákat, ahogy ellenfelünk is, ezekből gólok is születtek, de tanulságok is. Ami külön öröm, hogy sok helyzetet dolgoztunk ki, a kihasználásban viszont még fejlődni kell – értékelt Virágh Ferenc, a KTE II. edzője.