A második kör gyakorlatához hasonlóan, ezúttal is sorsolási csoportokat alakított ki az UEFA hétfő reggelre, melyekbe számmal ellátva kerültek be kiemelt és nem kiemelt csapatok. A KTE és a Riga az ötös csoportba került, ahol 10 klub szerepel, 1-5-ig kiemelt, 6-10-ig nem kiemelt párosításokkal. A KTE–Riga párharc a nem kiemelt kategóriába került 6-os számmal, így az első ötből érkezhet a lehetséges ellenfél.

A papírforma alapján az kijelenthető, hogy a Fenerbahce, a Brugge, a Twente, a Rijeka és a Rosenborg tűnik nagy esélyesnek, ezek a csapatok az utóbbi években rendre akár az egyenes kieséses szakaszig is eljutottak valamelyik nemzetközi sorozatban. A Kecskeméti TE továbbjutás esetén végül holland vagy svéd ellenféllel találkozhat, a Twente vagy a Hammarby következhet. A harmadik kör mérkőzéseit augusztus 10-én és 17-én bonyolítják le. Amennyiben továbbjutna a KTE, úgy már mindkét meccset idegenben kellene lejátszania, ugyanis a Széktói Stadiont csak a 2. fordulóra hitelesítette az UEFA.

Egyelőre persze ez csak egy forgatókönyv, hiszen még a Riga elleni párharcot kellene sikerrel venni, első körben a csütörtöki, kecskeméti odavágót, melyet 19 órakor rendeznek meg.

Ami a többi magyar csapatot illeti, a ZTE az Eszék kiverése esetén a román Kolozsvár, vagy a török Demirspor ellen készülhetne, az FTC a máltai Hamrun, vagy a grúz Dinamo Tbiliszi ellen küzdhet, ha sikerrel veszi a Shamrock elleni akadályt. A DVSC konkrét ellenfelet, az osztrák Radip Wien-t kapta meg.