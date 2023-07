A Budapest Honvéd elleni első mérkőzésen a kecskemétiek a Kersák – Nagy O., Vágó, Iyinbor, Grünvald, Katona L. – Bodor, Meszhi, Artner, Kovács K. kezdővel futottak ki a pályára, de a kezdés előtt megállapítható volt, hogy egyébként mind a két együttes igen fiatal összetételben lépett pályára. Az első félidőben viszonylag keveset forogtak veszélyben a kapuk. Az első igazán nagy lehetőségre a 22. percig kellett várni, akkor Meszhi lőtt távolról, a lábak között elsuhanó labda végül a jobb kapufán csattant. A félidő hajrájában egy kicsit felpörögtek az események, Szendrei lekészítése után Artner kínálta meg Tujvelt, nem sokkal ezt megelőzően pedig Bodor lőtt húsz méterről centiméterekkel fölé. Az utolsó sansz Szendrei előtt adódott, aki szép cselekkel hozta lövőhelyzetbe magát, Tujvel azonban a helyén volt.

A szünetben a kecskemétieknél Kersákot Fadnagy, Bodort Kovács Péter, Artnert Györgye Márk váltotta. A folytatásban egyre inkább érett a kecskeméti gól, Meszhi kevéssel tévesztette el Bodor lekészítése után a jobb alsó sarkot, majd Györgye a felső lécet találta el, ugyancsak átlövésből. Az 57. percben már nem volt, ami meggátolja a kecskemétieket a gólszerzésben, egy szép ellentámadás Kovács Kolostól indult, aki elindította a jobb oldalon Szendreit, és mivel kitűnően követte az akciót, vissza is kapta középen a labdát, melyet öt méterről a léc alá fejelt, 0–1. Hét perccel később megszületett a második gól is, újra Szendreitől jött a gólpassz, ugyancsak egy ellentámadás végén, ezúttal ő dobta ki jobbra a labdát, amit Meszhi a jobb alsóba lőtt, 0–2. A folytatásban is irányította Szabó István csapata a játékot, de újabb gól már nem született, igaz, a hazaiakat egyszer a kapufa mentette meg az öngóltól.

A második mérkőzésen, amelyre a vendég lilák a Varga B. – Májer, Szűcs K., Belényesi, Szalai, Leoni – Nikitscher, Kiss B., Banó-Szabó, Szuhodovszki – Pálinkás összetételű csapattal futottak ki, nagy elánnal kezdtek a hírös városiak, jobbára a Honvéd térfelén zajlott a játék. Az első lehetőségre tíz percet kellett várni, Banó-Szabó húsz méterről kevéssel tekert fölé. Tíz perccel később már tehetetlen volt Dúzs is, Banó-Szabó balról adott be, Májer pedig futtából hatalmas gólt rúgott kapásból a léc alá, 0–1. A folytatásban is a kecskeméti akarat érvényesült a pályán, a 30. percben Pálinkás lépett el védőjétől, de a rövid felső sarok fölé bombázott. A félidő hajrájában újabb két sansz is adódott, Banó-Szabó jó lövése egy védőről vágódott mellé, majd a szöglet után Pálinkás csúsztatott a hosszú sarok mellé.

A második félidőt jobban kezdte a Honvéd, egy helyzetük is adódott, de Kerezsi belőtt labdája után Szuhodovszki tisztázni tudott a kapu torkából. Ezt követően viszont visszatért a mérkőzés az addig megszokott medrébe, az 55. percben Májer lőtt a jobb sarok mellé, és újra kecskeméti labdabirtoklás jellemezte a játékot. Szalai szabadrúgását Dúzs hárította a folytatásban, majd Májer keveset tévedett rögzített helyzetből. A 73. percben Pálinkás előtt adódott nagy ziccer, de Dúzsba lőtte a labdát, majd kevéssel ezután fejjel tévesztette el a kaput. A hajrában aztán Kiss Bence hozta kihagyhatatlan helyzetbe a bal oldalon érkező Banó-Szabót, aki egy átvétel után a kapuba lőtt, 0–2.