A szerdai sajtótájékoztatón Báder Márton, a magyar szövetség (MKOSZ) elnöke elmondta: – Magasra tette a mércét a férfiválogatott az elmúlt tíz évben, hiszen egymás után kétszer is Európa-bajnoki résztvevő volt, és azt a jogot is kivívta, hogy az olimpiai selejtezőn játszhasson. Ez már az a szint, ahol nincsenek könnyű mérkőzések – fogalmazott az MKOSZ elnöke.

A lengyelországi Gliwicében sorra kerülő augusztusi előselejtező-tornán a hazaiakkal, a portugálokkal, majd a bosnyákokkal találkoznak a magyarok. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány a várakozásokról azt mondta: a magyar válogatott mindig a legjobb arcát igyekszik megmutatni.

– Most is van négy-öt fiatal játékos, és velük próbáljuk építeni a jövőt, hogy továbbra is működőképes legyen a válogatott rendszere – fogalmazott a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott pénteken 18 órakor Izrael, vasárnap 17 órakor Izland ellen lép pályára a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban a felkészülés jegyében. Jövő héten csütörtökön és pénteken egyaránt Észtország lesz az ellenfél, a második mérkőzést várhatóan zárt kapuk mögött rendezik meg. Az olimpiai selejtező augusztus 13-án a házigazda lengyelek ellen kezdődik majd.