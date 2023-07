Felemás, elsősorban nagyon fiatal csapattal állt fel a „kis” KTE szerdán, amikor a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaföldvárt fogadták a kecskeméti Műkertvárosi Sportcentrumban. Virágh Ferenc főleg utánpótlás játékosoknak, illetve lehetséges érkezőknek adott bizonyítási lehetőséget, de a kezdeti megilletődöttséget leszámítva, nem domborodott ez ki a 90 perc során.

Tény, ami tény, a vendégek rutinosabban kezdték a meccset, a kecskeméti fiatalok sok labdát adtak el olyan helyeken, ahonnan könnyen ellentámadásba léphetett az ellenfél, ebből több helyzete is adódott a Tiszaföldvárnak. A 7. percben előnybe is kerültek a vendégek, miután Lukács Renátó erőszakosan indult el egy indításra, lerázta védőjét, majd Cseh Balázs mellett is elhúzta a játékszert, mielőtt az üres kapuba passzolt volna (0–1).

A másik oldalon főleg Kárpáti bizonyult nagyon aktívnak, aki többször is jól indult meg, de igazi befejezésig nem tudott eljutni a KTE. A 15. percben aztán megvolt az első kaput eltaláló lövés is, Marsa Áron tűzött rá egy szabadrúgást, de Jakab kapus kiütötte a mezőnybe a kapu bal oldalába tartó labdát. Két perccel később már ő is tehetetlen volt viszont. A Kecskemét a jobb oldalon vezetett egy akciót, Kárpáti indult el, tőle aztán Sallaihoz került a labda, aki rögtön megjátszott a tizenhatos körívénél érkező Marsát, aki jobbal ezúttal már védhetetlenül tekert a bal felsőbe (1–1).

Az első félidő folytatásában felváltva forogtak veszélyben a kapuk, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A rutinosabb és fizikálisan is helyenként határozottabb tiszaföldváriak távolról nem találtak kaput, de a 26. percben Lukács újra ziccerbe került, ekkor azonban Cseh bravúrral hárítani tudott. A félidő hajrájához közelítve Tóth László is lövésre szánta el magát ballal hazai oldalon, ez azonban nem jelentett problémát Jakabnak. Mivel újabb gól nem esett a szünetig, maradt az 1–1 a félidőben.

A második játékrészben mindkét együttes többet is cserélt, ezt követően az első helyzet a Tiszaföldváré volt. Csikós kapott jó indítást a bal oldalon, lefutotta védőjét, majd ballal éles szögből megcélozta a hosszút, de Cseh ismét nagyot védett. Három perccel később Tóth pillanatai következtek, a végig nagyon sokt dolgozó középpályás labdát szerzett, majd egyedül tört kapura a félpályáról két védővel szemben. Jó cselek után így is helyzetbe hozta magát, de az utolsó pillanatban egy keresztező lábról kevéssel a bal alsó mellé pattant lövése.

A folytatásban inkább mezőnyben zajlottak az események, de a kecskeméti fiatalok jobban akarták talán a győzelmet. Szalai egy szöglet után kevéssel lőtte mellé a labdát, de a 75. percben a szerencse is a hazaiak oldalára állt. A bal oldalon épített egy akciót a KTE II., majd a beadás után átkerült a hosszú oldalra a labda, amit Balla Dániel tűzött kapura. Bár egy védő a vonalon állva rosszul ért a labdába, nélküle is a jobb alsóban kötött volna ki a labda (2–1).

A folytatásban már nem született gól, a nagyon fiatal összetételben futballozó kecskeméti „fakó” összességében jó benyomást tett, így bizakodva várhatja a főpróbát is Virágh Ferenc. A KTE II. vasárnap 10 órás kezdéssel az NB III.-as Dunaföldvár otthonában lép majd pályára.

– Egy vármegyei élvonalban szereplő, komoly erőt képviselő élcsapat ellen jó teljesítményt tudtunk nyújtani nagyon fiatal összetételben is – értékelt a lefújás után Virágh Ferenc. – Nagyon fontos volt számunkra a megfelelő terhelés megadása, így a keretet erre a hétre két részre osztottuk tulajdonképpen, a szerdai meccsen még próbázókat is megnéztünk emellett. A találkozó elején akadtak bizonytalanságok, főleg az átmenetekben hibáztunk, ennek köszönhetően kaptuk a gólt is. A mérkőzés nagyobb részében azonban többet volt nálunk a labda, így lassan, de biztosan ellenfelünk főlé tudtunk nőni, aminek eredménye a fordítás lett a második félidő végén. Vasárnap jön a főpróba Dunaföldváron, ahol szintén a terhelésen lesz a hangsúly, utána pedig kezdődik a bajnokság – mondta Virágh Ferenc.

A Kecskeméti TE II. július 30-án az NB III. dél-keleti csoportjában kezdi meg szereplését, ellenfelük a Bp. Honvéd II. lesz 11 órás kezdéssel. A teljes program elkészült már, először augusztus 2-án (szerdán) 17 óra 30 perckor játszik otthon a „kis” KTE, mely továbbra is a Műkertvárosi Sportcentrumban rendezi hazai bajnoki meccseit.