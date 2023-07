Járdi Ádám szerint évek óta nem megy simán a lebonyolítás számukra, de igyekeznek megbirkózni a kihívásokkal, ebből bőven jutott idén is.

– Én úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas szezonon vagyunk túl, de az ember gondolatait ilyenkor már a következő idény célkitűzései határozzák meg. Ettől függetlenül visszatekinteni fontos, hiszen ebből lehet építkezni. Sajnos azt kell mondjam, hogy az előző évek problémái tovább gyűrűztek, a koronavírus után most az energiaárak jelentettek gondot, ami esetünkben csarnokok bezárásával járt. Megint összetehetjük a két kezünket igazából, hogy lementek a bajnokságok, mert szinte minden csarnokban volt valami gond – vont gyors mérleget Járdi Ádám.

A legnagyobb probléma a létesítményekkel volt, hiszen ha nyitva is maradt egy-egy csarnok, nem voltak ideálisak a körülmények, sok csapat viszont edzeni sem tudott megfelelően, vagy egyáltalán.

– Ha nyitva is maradt egy-egy létesítmény, akkor 13 fokban zajlottak például az edzések, sportszakmai szempontból tehát nem voltak ideálisak a körülmények. Ennél rosszabb körülmények is voltak, hiszen egyes csapatok edzeni sem tudtak, hiszen teljesen bezárt a létesítményük. Ezek a körülmények igazából felnyitották a szemünket, hogy az elmúlt évek fejlesztései ugyan nagyon sokat jelentettek, de ilyen jellegű áremelkedésre egyetlen létesítmény sem volt felkészülve. Jellemzően az önkormányzat a fenntartó, innentől kezdve ez meghatározza a sportegyesületetek bérlési lehetőségeit is. Vannak persze üdítő kivételek is, ezek a csarnokok mentették meg tulajdonképpen a bajnokságot. Ahol megújuló energiaforrással oldották meg a fűtést, illetve ahol a klubokkal közösen, bizonyos korlátozások betartásával valahogyan átvészelték a csapatok az évet – mondta Járdi Ádám.

Nem túl bizakodó a helyi szövetség elnöke, szerinte a már meglévő problémákra most is fel kell készülniük.

– Sajnos úgy látom, hogy a következő év sem lesz könnyebb, főleg ez a decembert és januárt érintő időszak megint holtszezon lesz. Több ötletünk is van, a versenykiírást is erre felkészülve alakítottuk ki pótnapok beiktatásával, illetve a problémás időszakra nem teszünk be fordulókat. Minden segítséget meg fogunk adni a csapatoknak ahhoz, hogy az esetleg elmaradó meccseket még a tavasz előtt pótolhassák – tette hozzá.

A nehézségek ellenére rengeteg izgalmat hoztak a bajnokságok, a vármegyei élvonalban az utolsó körben dőlt el a női bajnoki cím sorsa például, itt a Nemesnádudvar ért fel a csúcsra, míg a férfiaknál a Kalocsa. Bár mindig szeretne a szövetség négyes döntőt, erre idén nem volt lehetőség.

– Az kijelenthető a vármegyei első osztály kapcsán, hogy négy-öt, de időnként akár hat-hét csapat nagyon kiélezett mérkőzéseket játszik, ami nagyon jót tesz a színvonalnak. Mi megyei szövetségként mindent megteszünk azért, hogy olyan lebonyolítást tegyünk emellé, ami rangot ad ennek. Ez azon is múlik, hogy az MKSZ milyen feltételekkel fogad be egy csapatot az NB II.-es bajnokságba. A mi célunk minden évben az, hogy négyes döntőben dőljön el a bajnoki cím, hiszen ez a kézilabda legszebb eseménye. Sajnos ebben az évben a csapatlétszám ezt nem tette lehetővé. Ettől függetlenül is tartalmas és kiélezett bajnoki hajrát láttunk, a női bajnoki cím sorsa az utolsó forduló utolsó percében dőlt csak el. A magunk módján mi is igyekeztünk ehhez hozzátenni, párhuzamos online közvetítésekkel többek közt. A férfiaknál egyszerűbb volt a képlet, de a második és a harmadik hely sorsa ott is az utolsó fordulóban dőlt el. Azt mondhatom, hogy egy jó bajnoki szezon végén értékelhetünk – mondta Járdi Ádám.

A négyes döntő a cél idén is, s ha a tendenciákat vesszük alapul, erre meg is van az esély.

– Minden szezonnak így megyünk neki, ennek az időpontja előre rögzítésre is kerül a versenynaptárban. Ez viszont azon múlik, hogyan alakulnak az NB II.-es nevezések, ezek után szoktuk publikálni. Július elején megy ki a versenykiírás, de ha a tendenciákból indulok ki, akkor azt lehet mondani, hogy kétévente jön össze a négyes döntőt, ami azt vetítheti előre, hogy idén lesz – mondta sejtelmesen Járdi Ádám.

Nagy valószínűséggel nőni fog a vármegyei ligákban a csapatok létszáma, lesznek új résztvevők, kiesők, de vélhetően visszalépők is magasabb osztályból.

– A csapataink létszáma biztosan nőni fog, hiszen megyei másodosztályunk is van, immáron harmadik éve. Biztosan növekedés lesz amiatt is, mivel azok az NB II.-es csapatok, akik nem tudtak jegyet váltani a következő szezonra, ők nagy valószínűséggel a megyei bajnokságban indulnak majd. A kieső Kiskőrös felénk már jelezte indulási szándékát, de sajnálatos módon arról is be lehet számolni, hogy olyan visszalépők is lesznek, akik alapvetően jogosultak lettek volna a magasabb osztályú indulásra. Új csapat lesz a Solt, mely a női bajnokságban áll rajthoz majd. Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy van egy régiós színterünk is, hiszen Csongrád-Csanádból jött hozzánk tavaly nyáron a Tisza Volán. A környező megyékben nincs felnőtt bajnoki rendszer megyei szinten, így akik egy koncepció mentén magasabb osztályba vágynak, azok a csapatok minket választanak. Ez korábban sem volt másként, férfi vonalon a Dunaföldvárt lehet itt említeni. A lebonyolítás persze más feltételekkel jár, de üdvözítő dolog, hogy az ilyen klubok megbíznak bennünk és minket választanak.

Az NB II.ben egyértelműen csökkenő tendencia mutatkozik, ami a vármegyét képviselő klubokat is érinti. Az NB I./B-ben egy csapata marad Bács-Kiskunnak.

– Az NB II.-ben sajnos egy csökkenő tendencia mutatkozik. Ez betudható feltételrendszer változásainak is, így az egyesületi vezetők erősen elgondolkodnak azon, hogy érdemes-e egyáltalán itt indulni. Ami az eredményeket illeti, férfi vonalon a Lajosmizse zsinórban második bajnoki címét szerezte, kialakult egy nagyon jó kollektíva is. Kalocsán egy korszakváltás történik Kolics János távozása óta, de látva, hogy azok az U20-as játékosok hogyan bontogatják a szárnyaikat, akik egyébként a megyei bajnokságot megnyerték, három-négy éven belül nagyon ütőképes gárda alakulhat ki. Kiskőrösön sajnos nem alakult jól ez az év, kiestek a bajnokságból. Kiskunmajsán Kun Tamás vezetésével nagyon jó kis társaság alakult ki, ehhez van egy szenzációs publikum is. Azt viszont sajnos ki lehet jelenteni, hogy nem vállalták az NB II.-t, aminek egyéb okai vannak, nem a pályán elért eredmények, mert bennmaradhattak volna. A KTE U23 kiesett, de itt látni kell azt is, hogy minden meghatározó játékosra szükség volt az NB I./B-ben, érthetően ez élvezett prioritást. Itt még azért érdemes kicsit kivárni, hiszen átalakul a bajnokság, 64 csapat fogja alkotni, új lehetőségek várnak a csapatokra. A női vonalat nézve, a Bácsalmásban sokkal több lett volna, ha nincs a szezon elején az a súlyos sérülés, ami meggyengítette őket. Ezt jól mutatja az, hogy egyedül ők tudták legyőzni a későbbi bajnokot. A Lajosmizse ötödik helye engem nagyon meglepett, de legalább ennyire örültem is neki . – Férfi és női vonalon is volt megyénknek csapata az NB I./B-ben, így női vonalon a Kecskeméti NKSE, férfi vonalon a Kecskeméti TE. Amit a férfiak véghez vittek ezzel a fiatal, kecskeméti kötődésű kerettel, az megsüvegelendő. Megmondom őszintén, hogy ebben az átalakul bajnokságban a kézilabdás berkekben ezt az együttest inkább a hátsó régióba várták, de elhivatott vezetéssel, edzővel, fiatal térsasággal is megmutatták, hogy lehet jó eredményeket elérni. A női csapatnál minden tiszteletet megérdemelnek ezek a játékosok, hogy utánpótlás korúként végig küzdötték ezt a szezont. Emberfeletti volt az, hogy egyáltalán bírták végig, sajnos már szeptemberben kódolva volt, hogy ennek kiesés lesz a vége. Ez a küzdelem viszont ezt a magot akár együtt is tudja tartani, ez lehet a jövő, hiszen U19-es és U17-es korosztályban is élvonalbeli tagságot harcoltak ki – tekintett ki Járdi Ádám, aki hozzátette, minél kevesebb problémát remél a következő évtől.

– Minél kevesebb problémában reménykedem, egy sportvezetőnek mindig ez a vágya. Menjenek le rendben a bajnokságok, őrizze meg mindenki a helyét az NB-s osztályokban – zárta gondolatait a sportvezető.

