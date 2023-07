– Krisztiánt annyival egészíteném ki, hogy ez a hat hetes munka elsősorban az őszi szezonnak szólt, hiszen a Rigára péntek óta tudtunk célzottan rákészülni. Kollégáim is megtekintettek több videófelvételt, ennek tudatában is nyugodtan azt mondhatjuk, hogy egy nagyon jó csapatról van szó. Az értékük kétszer annyi, mint a miénk, ez is beszédes. Komoly, 29 mérkőzést számláló nemzetközi rutin áll mögöttük az utóbbi évekből. Ez azt jelenti, hogy minden évben négy-hat meccset vívnak meg ezen a szinten. Sok légiósuk van, a kezdőcsapatban átlagosan heten kapnak rendszeresen helyet, ezt mutatta az elmúlt két találkozójuk is. Jó játékerőt képviselnek. A csapatunk úgy fogja fel ezt a nemzetközi kupaszereplést, mint egy bónusz, remélhetőleg a megfelelő önbizalom is adott lesz majd hozzá a pályán – mondta Lóczi István.

Lóczi István elmondta még, érzelmi döntést hozott, amikor elfogadta a Kecskemét felkérését, hiszen a szakmai stábból és a játékoskeretből többen még játékosai is voltak a múltban. A KTE edzője hozzátette, támadószellemű ellenfélre számítanak, melynek vannak gyenge pontjai, amiket igyekeznek kihasználni. A szakvezető hangsúlyozta, a várhatóan telt házas hangulat egészen biztosan fel fogja dobni csapatát, de fontos, hogy higgadtak maradjanak a játékosok.

A Kecskeméti TE – Riga FC találkozó csütörtökön 19 órakor kezdődik a kecskeméti Széktói Stadionban.

A kecskemétiekhez kapcsolódó kedd esti hír még, hogy Iyinbor Patrick személyében U21-es magyar válogatott védőt vett kölcsön az FTC-től a klub. A 2002-ben Budapesten születő Iyinbor Patrick a Dalnoki Akadémia kötelékében ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival. Ezt követően a Vasas, az UTE és a Testvériség SE színeiben játszott, mielőtt a Ferencvároshoz igazolt volna. A zöld-fehéreknél járta végig az utánpótlás lépcsőfokait, majd a 2020/2021-es szezonban az FTC tartalékcsapatában is jó játékkal mutatkozott be. Kölcsön is vette a Vasas, ahol az utóbbi két szezonban alapember volt, az NB II-ben 30, az NB I-ben 27 bajnokit játszott, a másodosztályban bajnok lett. Iyinbor Patrick a magyar U21-es válogatottnak is alapembere, 11 mérkőzésen 1 gólt szerzett eddig, de már korábban is tagja volt a korosztályos válogatottnak.

– Menedzseremen keresztül értesültem először róla, hogy lenne rá lehetőség, hogy Kecskeméten folytathassam a pályafutásomat, majd már az utánpótlás-válogatottnál voltam, amikor Szabó István is megkeresett telefonon, aki elmondta, számítana rám. Nagyon szimpatikus az egész klub, így természetesen nem is tudtam nemet mondani. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már az NB III. óta testközelből figyelhettem és megismerhettem a klubot előbb az FTC, majd a Vasas játékosaként, ilyen jellegű tapasztalatom tehát bőven van. Szimpatikus és befogadó a közeg és a játékostársak, amit elért ez a klub az előző szezonban, az pedig egyértelműen kiemelkedő. Megvannak a céljaim, a legfontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen. Nagyon kiemelkedő eredményt ért el az előző szezonban a csapat, így én csak annyit ígérhetek, hogy minél jobb játékkal szeretnék segíteni abban, hogy továbbra is sikeres maradjon a klub – mondta Iyinbor Patrick, aki az EKL-selejtezőn is ott lehet már a keretben, ellentétben a súlyos térdsérülést szenvedő Nikitscher Tamással.