A nívós eseményen összesen 10 sportág, 11 szakágában, 104 magyar sportoló képviseli Magyarországot a 14-18 éves fiatalok számára kiírt multisport eseményen. A Kecskeméti Sportiskola már be is számolt róla, hogy három sportágban is versenyzőket ad az eseményre. A Kecskeméti Atlétika és Rugy Club színeiben is szép eredményeket elérő Pap Kincső és Deák Zalán az atléták között hajt majd a minél jobb eredményekre, míg Kiss Lilla a röplabdázókkal küzdhet meg a minél szebb magyar eredményekért az erős mezőnyben.

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált ezen a héten bonyolítják le Szlovéniában, amit bizakodva vár a magyar küldöttség, több sportágban éremeséllyel.