Szebb napokat is megélt már a ceglédi klub, mert a 2022/2023-as NB. III-as bajnokságban a Közép csoportban csak a 17, helyet foglalták el. Az elmúlt években több alkalommal is játszott egymás ellen a két csapat, és mindig nagy csatákat vívtak egymással. A mostani találkozón nem az eredmény volt a lényeg, hanem az, hogy amit gyakoroltak edzéseken taktikai elemeket egymás ellen, azt most más csapat ellen is kipróbálják. Vas László vezetőedző kerete még nem teljes, néhány posztra még kellenek labdarúgók. Viszont leigazoltak egy újabb játékost, még pedig Fodor Ferencet, akire belső védőként számítanak a csapatnál. Róla elmondható, hogy több egyesületnél is megfordult. Az MTK volt az anyaegyesülete, de játszott Kozármislenyen, Pécsen, Kisvárdán, a Puskás Akadémián, Nyíregyházán, de még Angliában is, legutóbb pedig az ETO FC Győr csapatában. Fodor már az eddigi felkészülési mérkőzéseken is bizonyította azt, hogy komoly játékerőt képvisel a védelem tengelyében. A legutóbbi a Karcag elleni találkozón végig a pályán volt, és kitűnő játékot mutatott be.

A Cegléd elleni mérkőzésen is jó teljesítményt nyújtott Fodor Ferenc. Vas László vezetőedző egyébként ugyan abban az összeállításban küldte pályára kezdő csapatát, mint akik a Karcag ellen játszottak az első félidőben. Egyetlen kivétel volt csupán, még pedig az, hogy Kiss Ágostán helyett Prokop Rostislav védte a kaput. A hazaiak ezúttal más taktikával játszottak. A Cegléd az első játékrészben még jól tartotta magát, de a szünet előtt még Csákinak sikerült gólt szereznie 1–0. A második játékrészben, a sérülteken kívül minden játékos lehetőséget kapott, ki többet, ki kevesebbet. Bár a meleg ezúttal is rányomta bélyegét a játékra és néhány játékoson a fáradtság jelei is mutatkoztak, azért a második játékrészben is sikerült megzörgetni a ceglédi kapu hálóját. Először Zamostny góljának örülhettek a kilátogató nézők 2–0, majd pedig Horváth Zoltán is betalált 3–0. A tiszakécskeiek hálójába ezúttal sem sikerült a vendégcsapatnak betalálnia.

– Ezen a mérkőzésen kipróbáltunk egy másik rendszert, de a nagy meleg rányomta a bélyegét a találkozóra. Ettől függetlenül volt a mérkőzésnek pozitívuma is, de rávilágított arra is, hogy folyamatosan javulnunk kell, és úgy alakítani a dolgokat, ahogyan szeretnénk. A fiúk hozzáállásával elégedett voltam, és örülök annak is, hogy ezúttal is kapott gól nélkül tudtuk lehozni a mérkőzést. Sok helyzetet kihagytunk, de végül is három góllal zártuk ezt a találkozót, nyilatkozta Vas László a mérkőzés után.

A bajnokság kezdetéig még két hét van hátra, addig is szeretné még a játékoskeretet növelni az egyesület, hogy minden poszton megfelelő szintű labdarúgók legyenek. A legközelebbi felkészülési mérkőzését a vasa ellen játssza a Tiszakécske július 23-án a Vasas ellen 17 órai kezdettel Budapesten.

Tiszakécskei LC–Ceglédi VSE 3–0 (1–0)

Tiszakécske: Prokop – Máté Zs, Csáki, Fodor, Szekér, Erdei, Kryvotsiuk, Bencze, Balázs, Torvund, Zamostny. Lehetőséget kapott még: Oláh M., Horváth Z., Pongrácz, Winkler, Fiáth, Lovas A., Lovas Zs. Vezetőedző: Vas Lázló