– Most egy más fajta munkába álltunk bele, új dolgokkal, új stábbal, de azt látom, hogy a játékosok vevők erre, és maximális odaadással dolgoznak. A felkészülésnek akkor lesz a vizsgatétele, amikor és ahogyan a bajnokságban szerepelünk. Az első mérkőzésünkön a Kozármisleny ellen szeretnénk győzni és ennek tudatában készítjük fel a csapatot. Minden mérkőzésre így akarunk készülni. Nem túlélni, hanem megnyerni szeretnénk a találkozókat. Nem tizenegy főből állunk, hanem abból az összes játékosból, akik a keretet alkotják. Éppen ezért, mindenkire ugyan úgy számítok. Olyan közösséget szeretnék, akik minden mérkőzésen győzelmi esélyekkel mennek ki a pályára. Rövid, közép és hosszútávú terveket állítottunk magunk elé, de az legfontosabb, hogy kialakuljon egy olyan mag, akik száz százalékosan a győzelemre fognak hajtani. Az megígérhetem, hogy senki ellen nem fogunk felemelt kézzel játszani. Akkor lennék igazán boldog, ha egy meccsen belül több rendszerben is tudnánk játszani. Ez a cél, de ehhez idő és türelem kell. Ellenfeleink lesznek, akik majd megnehezítik az elképzeléseinket, de úgy szeretnénk felkészülni minden csapatból, hogy az adott napon a legtöbbet hozzuk ki magunkból. A szurkolók akkor fognak jönni, ha lesz eredmény, ha nem akkor jönnek a kritikák. Átalakulóban van a csapat és a klub is, a szurkolóktól el kell fogadni azokat a kritikákat, amelyek felénk irányulnak. Most a munkafolyamat kellős közepén vagyunk, folyamatosan fejlődnünk kell, jobbakká válnunk. A mérkőzéseken fog majd elválni, hogy mennyire vagyunk győztes karakterek, de azon leszünk, hogy minél jobbak, mert a srácokban ez benne van. Lesz olyan mérkőzés, amikor az alázatra, a kreativitásra, a játékra, az örömre lesz szükség. A csapatunk tisztelni fogja mindegyik ellenfelét, nem fogja lenézni, bárki ellen játszunk. És nem fogunk senki ellen sem pelenkában játszani, ezt megígérhetem – tette hozzá.

A vezetőedző elmondta még, hogy Pongrácz Viktor az egyik előkészületi mérkőzésen sérülést szenvedett, műteni kellett a vállát, már lábadozik, de ez több hetet vesz igénybe. A klub egyébként azt tervezi, hogy a későbbeikben is fognak majd rendszeresen szurkolói ankétot tartani.

A 2023/2024-es bajnoki év vasárnap kezdődik a Merkantil Bank Liga NB. II-es bajnokságban. A Tiszakécskei LC a HR-RENT Kozármisleny otthonába utazik. A találkozó 19 órakor kezdődik.