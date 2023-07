Az NB. III Keleti csoportjában hetedik helyen végzett karcagi csapatban feltűnt egy korábbi években Tiszakécskén játszott labdarúgó, még pedig a szurkolók kedvence, Kalmár Ferenc. A rendkívül szimpatikus csatár az elmúlt bajnokságban Szolnokon játszott, és most a nyáron igazolt Karcagra.

A hazaiak ezúttal kevesebben voltak a megszokottnál, mert több sérültjük is van. A játékot Kalmár Ferenc indította kilencven perces útjára. Már a találkozó elején harcosan lépett fel a Tiszakécske, és az első helyzetet is ők alakították ki, pontosabban Zamostny, akinek távoli lövése egy védőn megpattanva jutott az alapvonalon túlra. A csapaton látszott, hogy nagyon akar, sokat futottak a játékosok, és jó labdákat adtak egymásnak. A mezőnyfölény a 20. percben góllá érett. Balázs Benjámin, mint egy huszonkét méterről célozta meg a kaput, amibe egy védő belenyúlt és a testéről a hálóba pattant a labda 1–0. Az első félidő végén Balázs a jobb oldalról adta be a labdát, pontosan Zamostny elé, aki kapásból lőtt, de a karcagi kapus szögletre tudta ütni a játékszert.

A szünetben több játékost is cserélt Vas László. Ebben a játékrészben kiegyenlített lett a játék, a vendégek is többet támadtak, gyakorlatilag azt próbálták játszani, mint amit a Tiszakécske játszott az első félidőben. Igazi gólhelyzetet azonban nem tudtak kialakítani. A hazaiak a széleken próbálkoztak és ennek meg is lett az eredménye. A 77. percben Benke Márk a bal oldalról adott be, Horváth Zoltán pedig közelről a kapu közepébe fejelt 2–0. A 86. percben Kotroczó jobb oldali beadása Winklert találta meg a tizenegyes tájékán, aki kapura is lőtt, de erőtlen volt a lövés, így a kapus hárítani tudott.

Tiszakécskei LC–Karcagi SE 2–0 (1–0)

Tiszakécske: Kiss Á. – Máté Zs (Lovas Zs. 82.). Fodor, Csáki (46.), Szekér (Erdei 70.), Erdei (Pongrácz 46.), Kryvotsiuk (Fiáth 46.), Benke (Lovas Zs. 81.), Balázs B. (Kotroczó 81.), Torvund (Winkler 46.), Zamostny (Horváth Z. 46.).

Gólszerző: Pataki öngól a 20, Horváth Z. 77. percben.