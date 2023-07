A sportember 1996 óta volt tagja a magyar fogathajtó válogatottnak, pályafutása során hat világbajnokságon indult, csapatban kétszer volt arany-, egyszer pedig ezüstérmes, egyéniben két vb-bronzot nyert. Fogathajtásban kétszeres magyar bajnok, emellett kétszeres magyar hajtóderbi-győztes volt.

Nyúl Zoltánt, a Kecskemét Hírös Lovas Klub versenyzőjét 1999-ben és 2003-ban is Bács-Kiskun megye legjobb sportolójának választották, lovassportban öt alkalommal volt a vármegye legjobbja. A 2003-as esztendőben sportágában az Év sportolója címet is elnyerte, 2001-ben pedig Ballószög díszpolgárának is megválasztották.