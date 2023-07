Július 22-én, szombaton 17:00-kor kezdődik a budapesti Kincsem Parkban a Dabas Sparks és a Budapest Wolves II. végső összecsapása, ahol eldől, hogy ki lesz a divízió 1 idei bajnok csapata.

A Dabas Sparks 2012 januárjától vált hivatalosan is egyesületté, azóta pedig a Sparks AFC nevet viselik. A csapat nem csak dabasiakból áll, hanem rengeteg más városból származó játékosuk is van, többek között számos kecskeméti is. A szombati mérkőzéssel kapcsolatban a futball-csapat vezetőedzőjével, Bíró Krisztiánnal beszélgettünk.

Hogyan készültök a végső megmérettetésre?

– Az elmúlt két hétben nagy izgalmak közepette készülünk a Sparks AFC történelmének eddigi legnagyobb mérkőzésére, amit július 22.-én szombaton 17 órától a Kincsem Parkban vívunk majd meg, a Budapest Wolves 2-es csapata ellen. A korábbi években – az eddigi legnagyobb sikerünket –, azaz a harmadosztályban megszerzett ezüstérmet követően – már lejátszottunk három bajnokságot a másodosztályban, de azokban az években sajnos nem sikerült a rájátszásba jutni, csak a közelébe. Idén nem hogy bejutottunk a Playoff-ba, de végig is meneteltünk rajta egészen a döntőig, a Pannon Bowl-ig.

Mit vártok a Wolves elleni küzdelemtől? Mit gondolsz hogyan alakul majd az összecsapás?

– Az biztos, hogy a lehető legjobb, legügyesebb és legjobban felkészített csapat lesz a holnapi ellenfelünk, akit csak kaphatunk ellenfélként ebben a divízióban. – Természetesen rajtunk kívül! – Rendekívül magabiztosan, veretlenül, és mindössze 20 pontot kapva jutottak el a döntő megmérettetésig. De ahogy mi, úgy ők sem találkoztak idén olyan jó csapattal, mint mi vagyunk. Ezért egy kemény, parázs meccsre számítok, ahol valószínűleg végig szoros lesz az eredmény és csak a 4. negyedben fog eldőlni a kupa sorsa. Felkészültünk amennyire csak tudtunk, és bizakódóak vagyunk, hogy ezúttal aranyérmet akasztanak majd a nyakunkba a mérkőzés után.

Bár Dabas már nem tartozik Bács-Kiskun megyéhez, a Sparksot mégis köthetjük ide is, Krisztián erre is kitért:

– Csapatunkban évek óta sok Kecskeméten és a környező településeken lakó, vagy éppen ott született játékos szerepel kiválóan. Akik szabadidőt, energiát és pénzt nem sajnálva járnak le Dabasra edzésekre.