Virágh Ferenc az Ásós, Hatvani, Molnár M., Jászai-Deák, Szamosi, Ruzsa, Györgye, Kovács P., Gondi, Horváth M., Goretich kezdőcsapatnak szavazott bizalmat, csereként Cseh, Horváth Á., Szalai Sz., Kárpáti, Balis, és Balla várt bevetésre. Az első félidő derekán tudott vezetést szerezni a fiatal kecskeméti együttes, egy balról belőtt szabadrúgást Gondi csúsztatott meg a rövid sarokra érkezve, a labda ezt követően a hosszú sarokban landolt a kapufa érintésével. A kecskeméti együttesből ugyan a kellő frissesség még hiányzott, ám így sikerült újabb gólt szerezni Virágh Ferenc csapatának. Balis egy labdaszerzés után 20 méterről célozta meg a kaput, lövése ugyan a kapusról még kijött, de Horváth érkezett a kipattanóra, és be is talált. A dunaföldváriaknak csak a szépítésre futotta ezúttal, egy szöglet után volt eredményes a hazai gárda az egyébként zárt kapuk mögött megrendezett mérkőzésen.

– Érthetően nem voltunk frissek, de ez még most természetes – mondta a találkozó után Virágh Ferenc, a Kecskeméti TE II. vezetőedzője. – A játékon is meglátszott, különösen a támadások építésénél éreztem ezt. A mentalitásunk is inkább a második félidőben volt rendben, akkor viszont tényleg csapatként küzdöttünk. Kellett is a megfelelő tűz, mert ellenfelünk a második félidőben sokszor okozott gondot, nehezen tudtuk helyenként tartani a lépést velük Összességében elégedett vagyok ezzel együtt egy nagyon jó csapatot tudtunk legyőzni – tette hozzá a kecskeméti tréner.

A Kecskeméti TE II. július 30-án (vasárnap) kezdi meg szereplését az NB III. Dél-keleti csoportjában, ugyancsak egy tartalékcsapat ellen. Idegenben a Budapest Honvéd II. lesz ez ellenfél.