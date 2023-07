A 2004-es születésű középpályás a Haladás, az ETO és az MTK akadémiáján is megfordult, majd a 2020/2021-es idényben, 16 esztendősen mutatkozott be a Pápa színeiben a felnőttek között az NB III.-ban. Szombathelyen az NB II.-ben is megmutathatta magát, a legutóbbi idényt Nyíregyházán kezdte és Mosonmagyaróváron fejezte be, összesen hét bajnokin lépett pályára a másodosztályban a mögöttünk hagyott szezonban.

– Szeretném először is megköszönni a szakmai stábnak a bizalmat, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek – mondta Artner Dávid. – Ez a klub bebizonyította az utóbbi két évben, hogy jó szakmai munkával és egységgel, szervezett és tudatos játékkal komoly eredményeket is el lehet érni. Az én célom az, hogy részese lehessek ennek én is, és hogy minél hamarabb bemutatkozhassam az NB I.-ben, és ott jó játékkal segítsem a csapatot. A társaság és a stáb nagyon jól fogadott, egy igen kemény periódust tudhatunk magunk mögött az utóbbi két héttel és a Tiszakécske elleni edzőmeccsel, ami jól sikerült számunkra – utalt a felkészülés induló fázisára.