A második játékrészben, ahogyan az várható is volt, változott a hazai csapat összeállítása, és ezzel együtt a játék képe is. A 67. percben Torvund bal oldali beadás után, senkitől sem zavartatva a kapu fölé lőtt. Ami ezt követően történt a pályán, az már megsüvegelendő. A 71. percben Balázs Benjamin jobb oldalról adta be a labdát, pontosan Zamostny fejére, utóbbi pedig mérnöki pontossággal juttatta be a hálóba, 2–1. A 80. percben Erdeit vágták fel a tizenhatoson belül, amiért büntető járt. Zamostny higgadtan lőtt a jobb alsó sarokba 3–1. Hat perccel később Vólent ellen is szabálytalankodtak a büntetőterületen belül. A tizenegyest maga a sértett végezte el, és a balra mozduló kapus mellett ő is a jobb alsó sarokba rúgta a labdát, 4–1. A 98. percben egy formás egyérintős támadást vezetett a Tiszakécske. Zamostny, Vólent, Bencze Márk volt a labda útja, az akció zárásaként a fiatal játékos látványosan lőtte ki a hosszú sarkot 5–1. A találkozó hajrájában tovább növelte az előnyét a hazai gárda, Bencze jó labdával ugratta ki Vólentet, aki elhúzta a kapus mellett a labdát és az üresen maradt kapuba gurított, kialakítva a6–1-es végeredményt.

– Ez a mérkőzés más volt, mint az első felkészülési meccsünk, mert más volt az ellenfél is – nyilatkozta a találkozó után Vas László, a tiszakécskeiek vezetőedzője. – Az elmúlt héten egy szenzációsan összerakott csapat, a Kecskemét ellen játszottunk, akik tudják, hogy mit akarnak, és ezt meg is tudják valósítani. Azt a mérkőzést elveszítettük, ma nyertünk, de ahogy abból a mérkőzésből, úgy ebből a Hódmezővásárhely elleni találkozóból sem szeretnék messzemenő következtetéseket levonni. Ezen a szombati mérkőzésen több próbázót is megnéztünk. Az első félidőben nem voltunk elég homogének, de nem is lehettünk, mert a fiúk nem játszottak még ebben az összeállításban soha. Rendszeridegen volt számukra egy-két dolog, ezért akadozott a játékunk, de azt is mondhatnám, hogy nem is volt igazából játékunk. A második félidőben viszont már nagyon szép dolgokat láttam. Azokat az elemeket is, amelyeket edzéseken gyakorlunk és sulykolunk. Nagyon nagy öröm ez abból a szempontból is, hogy három hét kőkemény munka van mögöttünk. Pozitív visszacsatolás volt számomra a második játékrész, annak ellenére is, hogy fáradtak voltak a játékosok. Ettől függetlenül tudtak koncentrálni, és az alapelvek betartása mellett dolgoztak. Minden egyes mérkőzésen fontos az, hogy építeni, fejlődni tudjunk. Gólokat, szép gólokat rúgtunk, ami sikerélmény és növeli az önbizalmat. Egy edző számára pedig mindig öröm az, ha a csapata gólt, gólokat tud rúgni. Ennél azonban fontosabb volt számomra az, hogy amit gyakorlunk gördülékenyebben menjen. A játékosok higgyenek benne, és saját magukban, hogy ezt meg is tudják valósítani. A Hódmezővásárhely az NB. III-ban meghatározó szerepet tölt be, mert a második helyen végeztek a tabellán. Ez a mérkőzés a fontos lépések egyike volt azon az úton, amelyen szeretnénk haladni, tette hozzá Vas László.

Tiszakécskei LC–Hódmezővásárhelyi FC 6–1 (1–1)

Tiszakécske első félidő: Megyeri – Dulló, Oláh, Baranyai, Hleba, Girdán, Torvund, Pongrácz, Kotroczó, Hováth Z., Winkler. Ebben a játékrészben lehetőséget kapott még Baráth B. kapus, valamint Polyák Kristóf, Lovas A. és Lovas Zs.

A Tiszakécske a második félidőt a Prokop – Csáki, Máté Zs., Szekér, Erdei, Kryvotsiuk, Balázs B., Torvund (Vólent), Bencze M., Zamostny, Zachán felállásban játszotta le.