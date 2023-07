A szlovéniai edzőtábor zárásaként Varasd felé vette az irányt a Kecskeméti TE, ahol az edzőtáborban töltött hét zárásaként a második edzőmeccsét vívta meg a lila-fehér gárda. A KTE az első játékrészben a Varga B. - Nagy O., Szabó A., Belényesi, Szalai, Leoni – Meszhi, Szuhodovszki, Banó-Szabó, Kiss B. – Pálinkás összetételben futott ki a pályára. Már az első percben hírös városi gól születhetett volna, hiszen szinte a középkezdés után lövőhelyzetbe került Leoni, a kapus azonban megfogta az átlövését. Ezt követően főleg a mezőnyben zajlott a küzdelem, de a 12. percben Pálinkás sem hezitált sokat, amikor 20 méterről lőhetett, kaput azonban nem talált. Az első húsz percben a hazaiaknak is adódott két sansza, fejjel ugyan nem találtak kaput, de a 19. percben Vargának egy kellemetlen lövést kellett fölé tolnia. A folytatásban szemre tetszetősen építette a játékot Szabó István csapata, majd a 28. percben Banó-Szabó erőszakosan, a tizenhatoson belül rácsapott egy szabad labdára, majd az alapvonalról, balról pontosan középre adott, az érkező Pálinkás pedig az ötös sarkáról a rövid felső sarokba lőtt, 0–1. A félidő végén egy agresszív letámadás végén az ellenfél térfelén sikerült labdát szerezniük a kecskemétieknek, Kiss 19 méterről a bal felsőt vette célba, de egy keveset tévedett.

Szabó István ezúttal kétszer 45 perces terhelést akart adni a játékosainak, így a szünetben ismét teljes sorcsere következett, a Fadgyas - Májer, Szűcs, Iyinbor, Grünvald, Katona L. – Nikitscher, Bodor, Artner, Kovács K. – Szendrei tizenegy állt föl a folytatáshoz. Vagyis beálltak a fiatalok is, akik nem vallottak szégyent a rutinosabb hazai játékosokkal szemben sem. Az első negyedórában a felek előtt inkább lehetőségek, mint helyzetek adódtak. Az 57. percben Katona fejese vágódott le egy védőről, majd három percre rá Artner próbálkozása is az ellenfélről került az alapvonalon túlra. A 67. percben Szendrei tudott kapura fordulni, 15 méterről lőtt is ballal, de éppen a kapus kezébe küldte a labdát. Közvetlenül az ivószünet előtt egalizált a Varazdin, Teklic egy jó átvétel után lövőhelyzetbe hozta magát, majd 20 méterről, ballal a jobb felső sarokba lőtt, 1–1. Tíz perccel a vége előtt fordított a horvát csapat, egy indítást a kilépő Fadgyas már nem tudott elfejelni, Brodic ezt követően éles szögből, 17 méterről az üres kapuba passzolt, 2–1. A hajrában volt még egy egyenlítési lehetőség Szendrei előtt, de Májer jobbról érkező beadását követően a kapu fölé fejelt.

– Veszíteni soha nem szeretünk, de be kell látni, hogy a második játékrészben azért az ellenfél fölényben játszott – értékelt a lefújást követően Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. – Külön is választanám az értékelés során a félidőket. Az első tíz percben kicsit bizonytalanok voltunk, középpályán nagy területeket engedtünk át, illetve helyzetek is adódtak az ellenfél előtt. Utána taktikailag erre megoldást találtunk, gólt rúgtunk, akár növelhettük is volna a különbséget. A szünetben sort cseréltünk, sok fiatal kapott lehetőséget. Velük is elégedett voltam, a rutin hiányzott viszont, amit az ellenfél ki is használt. Ott is akadt azért helyzetünk, így pozitívan értékelem a mérkőzést, sérültünk sem lett, ami fontos szempont volt, ezért is adtunk csak 45 perces terhelést a játékosoknak, mert a harmadik hét végére bizony már nagyon fáradtak az izmok. Tanulni lehet és kell persze ebből a meccsből is, mert jó erőkből álló ellenfelünk időnként nehéz helyzetbe hozott minket. Ha ezeket a hibákat ki tudjuk javítani, akkor elégedettek lehetünk – jelentette ki.

A kecskemétiek következő ellenfele a Bp. Honvéd lesz, a két csapat szerdán 16, majd 18 órai kezdettel is összecsap a fővárosban.