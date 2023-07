Kubovics Balázstól, a Vaskút technikai vezetőjétől elsőként azt kértük, hogy értékelje a csapat mögött álló idényt. A bronzéremnek ugyanis bizonyára tudnak nagyon örülni, hiszen egy nagyon erős mezőnyben sikerült felérniük a képzeletbeli dobogó harmadik fokára, ugyanakkor lehet némiképp csalódás is abban a tekintetben, hogy voltak olyan fázisai a bajnokságnak, amikor akár még értékesebb fémből készült érem is kinézett a vaskúti gárdának.

– Egyértelműen sikerként éljük meg ezt a helyezést – értékelt Kubovics Balázs. – Hosszas építkezés eredménye ez a 3. helyezés. Öt évvel ezelőtt, amikor az új vezetés átvette az egyesületet, azt a célt fogalmazta meg, hogy először is a régmúltat, a régi idők fociját, a régi idők falusi fociját idéző sportéletet hozzuk vissza a pályára és hogy újra a település rangjához méltó csapatunk legyen a vármegyei bajnokságban. Hosszabb időtávban vizsgálva, az elmúlt öt év munkáját tekintve ez egy szép eredmény az egyesület és a csapat számára is.

Kiemelni nem akart senkit sem a csapatból, sem a szakmai stábból. – A csapat egészét emelném ki, hiszen mindenki egyforma erőbedobással dolgozott a közös célért, hogy tíz év után újra a vármegyei másodosztályban szereplő csapta legyen a községnek, és a szurkolóink többsége is biztosított minket a támogatásukról – mondta.

A Vaskút ugyanis a 2023/24-es idény tekintetében kihasználva a feltöltési szabályt, amelynek értelmében nem csak a bajnok léphet feljebb, a vármegyei másodosztályba nevezett. – Ez csak azt érheti meglepetésként, aki nem ismeri a helyi viszonyokat – jelentette ki. – A fő célunk ugyanis, ahogy korábban utaltam rá, és aminek mindent alárendeltünk az elmúlt években, az volt, hogy olyan csapatot szervezzünk meg, építsünk fel Vaskúton, amely képes megállni a helyét a másodosztályú bajnokságban is. Részünkről ez tehát egy tudatos építkezés logikus, következő lépcsőfoka, és ennek a munkának az eredménye a 3. helyezés is.

Az osztályváltás ugyanakkor nem kis dolog, a labdarúgás egyik szintjén sem, és egy vármegyei harmadosztályból a másodikba föllépni is igen komoly vállalás lehet. Jellemzően több edzésre van szükség, mint a legalsóbb osztályban volt, az utazás is problémásabb lehet. Vaskúton azonban ezekre a kihívásokra, problémákra, vagy pontosabban ezen problémák kezelésére már tudatosan, előre felkészültek.

– Már a 2022/23-as bajnokság elején terveztük, hogy egy osztállyal feljebb folytatjuk és ehhez mérten elkezdtük az utánpótlás szervezését is – tekintett vissza. – Az elmúlt öt év távlatát tekintve minden bizonnyal ez lesz az osztályváltás lesz a legnagyobb vállalás a részünkről, főként hogy a következő év eleve sok nehézséget okoz több, jelenleg is másodosztályú egyesületnek is, de mi azon leszünk, hogy amit vállaltunk, azt teljesítsük. Jótékonyan hat a közösségünk önbizalmára és a dolgunkat is megkönnyíti, hogy érezhetően élénkül a községben a fociélet és ennek köszönhetően egyre több helyi fiatal tér vissza a klubhoz vagy kezdi el a focit versenyszinten. De mindehhez az kellett, hogy mindenki egyöntetően támogassa a vármegyei másodosztályban való szereplést, és hogy az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága is biztosítsa a lehetőséget a számunkra. Mind a kettő megtörtént.

A szurkolótábor körében nem egyöntetű a bátor lépés fogadtatása. – Vegyes a megítélése az osztályváltásnak – ismerte el. – Van olyan is, aki korainak tartja, de van a többség – és most természetesen a vezetést is idesorolom – úgy ítéli meg, hogy megérett a csapat rá, hogy egy osztállyal feljebb folytassa, végtére is ezért dolgozunk évek óta mindannyian. Ami a keretet illeti, nem ért minket kellemetlen meglepetés, hiszen mindenki a maradásáról biztosította a klubvezetést, elvégre eleve azért dolgoztunk, hogy magasabb szinten mérettessük meg magunkat. Ezzel együtt két, három játékos igazolását tervezzük a nyár folyamán, akik erősíteni tudják a keretünket. Az ezzel kapcsolatos megbeszélések már folynak, a tárgyalásokat megkezdtük, de neveket még nem szeretnék mondani, hiszen e témában biztosat majd csak augusztus végén tudunk mondani. A szakvezetés változatlan marad, nem is lenne okunk változtatni. Közel két éve dolgozunk együtt Kurucz Jánossal, aki – meggyőződésem – a legalkalmasabb személy az edzői poszt betöltésére. Ha létezik olyan, aki ismeri a vaskúti labdarúgást, akkor az a János. Nevelt ő már Vaskúton bajnok serdülő és ifjúsági csapatot is, és az idén egy bronzérmet sikerült begyűjtenie a felnőtt csapattal. Nem mellesleg a szakképesítése is megvan, hiszen jelenleg UEFA B licenccel rendelkezik, ami egyébként NB II.-as felnőtt csapat vezetésére is feljogosítja, így aztán bátran kijelenthetem, hogy a szakmai háttérrel nem lesz probléma.

A cél ugyanakkor adja magát a 2023/24-es idényre. –A célkitűzésünk elsősorban a tisztes helytállás. Vannak volt vármegye egyes és vármegye kettes játékosaink, akik a tapasztalatukkal és rutinjukkal tudják segíteni a csapatot, és mellettük vannak kiváló képességű fiatal játékosaink is, akik meg fogják állni a helyüket a másodosztályban. E két, a bizonyításon már rég túl levő halmaz mellé jönnek majd még reményeink szerint az új igazolások, akiknek az érkezése plusz lendületet és plusz elszántságot is adhat a csapatnak. Azon dolgozunk, hogy pozitív meglepetést okozzunk, ehhez rengeteg segítséget kapunk a Bács-Kiskun Vármegyei labdarúgó szövetségtől, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Mindenkinek az az érdeke, hogy egy színvonalas vármegyei másodosztályú bajnokságot láthassanak a szurkolók, amelynek reményeink szerint mi lehetük az új színfoltja.