Mindkét együttes igen kemény időszakát éli a felkészülésnek, Szabó István rendre napi kettő edzést vezényelt a hét folyamán, így ezúttal 45 perces terhelést szabott meg a stáb egyénileg minden játékosnak. Kecskeméti oldalon két fiatal, Kovács Kolos (Ceglédi VSE) és Artner Dávid (Mosonmagyaróvár) is lehetőséget kapott, miután a felkészülés eleje óta a csapattal készülnek, illetve az FTC engedélyével a legutóbb Vasasban futballozó Iyinbor Patrick, illetve a Soroksáron szereplő Nagy Olivér is pályára lépett.

Nem kellett sokat várni az első lehetőségre a nagyjából 500 kilátogató nézőnek, néhány perc elteltével Szendrei vert meg két védőt is a jobb oldalon, majd éles szögből a rövid felsőt célozta, Antal azonban kiütötte a löketet. A tiszakécskei válaszra sem kellett sokat várni, Fadgyasnak azonban nem kellett játékba avatkoznia a másik oldalon. Érezhető volt mindkét együttesen, hogy nehezebb lábakon járnak a nehéz fizikális terhelés után a játékosok, ennek is volt betudható, hogy akadtak pontatlan megoldások játékban, így kevesebb helyzet is alakult ki. A hazaiak főleg pontrúgásokkal próbálkoztak, de ezt a kecskeméti védelem rendre hatástalanította, míg a másik oldalon Szendrei volt igen aktív. A 34. percben megszületett a KTE vezető gólja, Nagy Olivér indult el saját térfelének közepéről nagy sebességgel, majd kitette a labdát jobbra Artnernek, aki tökéletesen tekert középre, Pálinkás aztán kitűnően érkezett és fejelt a hálóba jó kilenc méterről (0-1). A félidő hajrájában Meszhi növelhette volna még az előnyt, de 20 méterről kevéssel lőtt a bal felső mellé, így szünetre maradt az egyetlen gólos különbség, ami alapvetően reális volt a játék képe alapján.

Szünetben mindkét csapat alaposan felforgatta csapatát, Szabó István teljes sort cserélt gyakorlatilag. A második félidőt sokkal jobban kezdte a KTE, Belényesi fejelt mellé egy szöglet után, majd Nikitscher és Szuhodovszki is átlövéssel próbálkozott. Igaz, a hazaiak előtt is adódott egy sansz, Geiger ziccerben léphetett ki, de végül leszerelték. Alig egy óra elteltével Kiss Bence is távolról tekert, nagyon kevéssel a léc fölé. Pár perc múlva már nem hibázott, szép cselekkel tört középen kapura, majd jobbal a léc alá bombázott (0-2). A kecskeméti vezetés nem forgott ezután veszélyben, a vendégek ráadásul helyenként igen látványos összjátékokat mutattak be. Egy ilyen ből meg is született a harmadik gól a hajrában, amikor Tóth Barna szerzett labdát, majd az akció végén Májer tekert ballal a jobb felsőbe Szuhodovszki sarkazása, illetve egy jó csel után (0-3). A KTE színeiben már pályára léphetett a frissen igazolt brazil bal oldali védő, Matheus Leoni is, aki pénteken csatlakozott a csapathoz.

Szabó István érhetően elégedett volt csapatával, nem is az eredmény miatt, hanem a mutatott játéknak köszönhetően.

– Nagyon vártuk már az első meccset, hiszen két hét munka volt a lábakban, egy mérkőzés azért mégis fel tudja dobni kicsit a hangulatot ilyenkor. Kilenc edzés után jöttünk egy jó NB II-es csapathoz. Ahogy a mérkőzés előtt is mondtam, a terhelés volt a lényeg. Az első félidőben is meg voltam elégedve a játékosokkal, mert arra törekedtek, amit kértem tőlük. A nagy meleg ellenére is lelkesen és koncentráltan futballoztak, fáradtan is megvolt az akarat. A második félidő kicsit tartalmasabb volt, kombinatívabban játszottunk, ez gólokban is megmutatkozott. Lehetett volna nagyobb a különbség, de nem ez a fontos, hanem az, hogy az edzéseken gyakorolt dolgokból sok minden visszaköszönt. Örülök, hogy egészséges a játékosok többsége, rövidesen remélhetőleg teljesen kiegészülünk. Egy szűk nap után indulunk Szlovéniába, így ez a mérkőzés egy jó zárása volt ennek a két hétnek – mondta a kecskemétiek vezetőedzője.

A KTE három góljából ketőt új játékos szerzett, hiszen Pálinkás Gergő és Kiss Bence is most érkezett. Májer Milán viszont egy új poszton kapott lehetőséget, ezúttal a jobb oldalon adott neki szerepet Szabó István.

– Azzal tisztában voltam, hogy egy Tiszakécske–Kecskemét meccs mindig rangadónak számított a megyében, a presztízse akkor is megvan, ha egy edzőmeccsről van szó. Nagyon örülök, hogy ilyen különbséggel is nyerni tudtunk, ez annak is köszönhető, hogy amit a stáb kért tőlünk, azokat a dolgokat sikerült megvalósítanunk. Nekem egyébként ezen a pályán valahogy mindig kijön a lépés, vagy gólt rúgtam, vagy gólpasszt adtam korábban mindig. Karrierem során eddig talán a legtöbbet szélső középpályásként vagy szélső támadóként szerepeltem, így nem volt idegen számomra ez a pozíció egyáltalán, akkor sem, ha természetesen én egy támadóbb szellemű játékos vagyok is. Meg kell hagyni, hogy el vagyunk azért kicsit fáradva ezután a két hét után, ez nem is kérdés. Ez az időszak viszont erről szól, hogy később az utolsó percekben is meglegyen majd mindig az erőnk – mondta Májer Milán.

Tiszakécskei oldalon sincs ok a csalódottságra, hiszen Vas László is a terhelést helyezte egyelőre előtérbe.

– A felkészülésüknek egy nagyon jó állomása volt a mai mérkőzés, ami rávilágított nagyon sok dologra. Ahogy szoktam is mondani, minden egyes felkészülési meccsnek megvan a célja. Ennek most az volt, hogy a játékosok megkapják a mérkőzés terhelést. Láttam nagyon jó dolgokat, azt viszont tudni kell, hogy taktikailag még messze nem vagyunk ott, ahol szeretnénk. Visszakaptunk olyan dolgokat, amelyek javításra szorulnak, és amin javítani kell. Meg kell, hogy ismerjem jobban a keretet és onnantól kezdve hatékonyabban tudjuk játszani majd azt, amit elképzelünk és edzéseken begyakorlunk. Az elmúlt két hét még nem arról szólt, hogy bármilyen taktikai dolgokba mélyebben belemenjünk. Most az is cél volt, hogy egy masszív csapat ellen felmérjük azt, hogy a felkészülés elején hol tartunk. A mérkőzés előtt azt mondtam, hogy az a legfontosabb, hogy győzelmet arassunk. Ezt úgy értettem, hogy győzzük le magunkat, győzzük le a fáradságot, a nehézségeket, a meleget, a kitűnően jól összerakott ellenfelet, és próbáljunk meg egy intenzív, jó mérkőzést játszani, és azokat a dolgokat alapelvként betartsuk és alkalmazzuk, amikről beszéltünk – mondta Vas László.

Máté Zsolt végig játszotta a 90 percet.

– Egy nehéz ellenfél ellen játszottunk, mert tudtuk, hogy a Kecskemét jó csapat. Nehéz két héten vagyunk túl, de most erre volt szükségünk, hogy egy erős ellenfél ellen jó mérkőzést játszunk, és megnézzük, hogy hol tartunk. A meleg eléggé befolyásolta a mérkőzést, de nem csak minket, hanem a Kecskemétet is. Ilyenkor ezt a tényezőt ki kell zárni és megoldani úgy a feladatot, ahogyan a legjobban bírjuk. Azt gondolom, hogy az új játéksok egész jól beilleszkedtek. Vannak még hiányosságok, de idővel ez majd össze fog állni – mondta a tiszakécskei védő.

Tiszakécskei LC – Kecskeméti TE 0–3 (0–1)

Tiszakécske, 500 néző.

KTE (1. félidő): Fadgyas – Nagy O., Iyinbor, Szabó A., Grünvald, Katona L. – Bodor Z. (Artner), Meszhi, Kovács K. – Szendrei, Pálinkás.

KTE (2. félidő): Kersák – Májer, Szűcs K., Belényesi, Szalai G., Katona L. (Leoni) – Kiss B., Szuhodovszki, Nikitscher, Banó-Szabó – Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

TLC (1. félidő): Antal (Dala) – Balázs B., Máté, Csáki, Végső, Farkas A. – Schindler, Erdei, Knyivotsuk – Horváth Z., Vólent.

TLC (2. félidő): Dala (Hrabina) – Torvund, Sebestyén, Máté, Polyák, Balázs B. (Kotroczó) – Pongrácz, Szűcs Sz., Schindler – Zamostny, Geiger. Vezetőedző: Vas László

Gól: Pálinkás (34.), Kiss B. (66.), Májer (85.)