Hihetetlenül népszerű a Spartan Trifecta Weekend a sportolók körében, pedig a feladat nem is egyszerű. Bizonyos kilométerek lefutása mellett különböző akadályokat is teljesíteni kell. Szekeres Norbert a Kiskunfélegyházi 3K Sportegyesület triatlonistája is kipróbálta, a nem éppen egyszerű sportágat.

Korábban a húsz kilométeres távon bronzérmet szerzett. Most a tíz kilométeres, huszonöt akadályos próbatételen, amit a csehországi Brnoban rendeztek meg, Super Age Group kategóriában a negyedik helyet sikerült elérnie. A versenytávot úgy kell teljesíteni, hogy futás közben különböző akadályokat kell leküzdeni. Az akadályok között szerepelt többek között zsák, vödör cipelés, hálón, palánkon való átmászás, deszka alatt való kúszás sárban, kőgolyó elvitele egyik helyről a másokra, vékony pallón egyensúlyozás cikkcakkban. Akinek ez nem sikerült, annak négy ütemi fekvőtámaszt kellett teljesíteni akadályonként. A versenybírók mindenkinek figyelték a teljesítését és addig nem mehettek tovább, míg nem végezték el a feladatot, vagy nem teljestették a büntetést. Azért is hívják trifectának, mert az érem, amit kapnak a versenyzők, három részből áll, és össze lehet őket kapcsolni.

Az idei harmadik versenyt Magyarországon, pontosabban Vácon rendezik meg, még július hónapban. A legjobban szereplő versenyzők pedig indulhatnak az Abu Dhabiban megrendezendő világbajnokságon. Szekeres Norbert a két verseny alatt már annyi pontot gyűjtött, hogy ott lehet Abu Dhabiban. A versenyre való kijutás és az ott tartózkodás viszont nem kevés pénzbe kerül, amit elő kellene teremtenie. A fiatal, mindössze tizenhat éves versenyző a Kiskunfélegyházi 3K Sportegyesület triatlonistája, jó úszó, és futó, de a kerékpározásban van még fejlődni valója. Úgy tűnik, hogy Spartan Trifecta Weekendben viszont komoly sikereket tud elérni.