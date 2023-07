A KTE az első, hatvan perces félidőben a Fadgyas – Májer, Iyinbor, Belényesi, Szalai, Leoni – Meszhi, Szuhodovszki, Nikitscher, Kovács K. – Pálinkás összetételben állt oda a kezdéshez. Szabó István együttese jól kezdett, már a 10. percben kidolgozott egy helyzetet, Leoni beadását azonban Májer futtából fölé bólintotta. Két perccel később már Pálinkás tesztelte Póser képességeit a kapuban, a vendég hálóőr a kapufára ütötte az életerős löketet. Az első negyedóra végén egy kifejelt labdát Kovács tűzött rá kapásból jó 22 méterről, a játékszer nem sokkal szállt ez el a kapu fölött. A folytatásban is megmaradt a hazai mezőnyfölény, de a Békéscsaba szervezetten védekezett, emellett a kapu előtti játékban több pontatlanság is jellemezte a kecskeméti játékot. A 45. percben Nikitscher lépett be jól üres területre, lőhetett is, de bele tudott vetődni egy védő. Az 51. percben szép játék végén Szuhodovszki a tizenhatos vonaláról próbálkozhatott, kísérlete a léc fölé ment. A 60. percben megtört a jég, Nikitscher jobbról érkező, kitűnő beadását Meszhi kapásból a léc alá vágta, 1–0.

A szünetben a szokásához híven teljes sort cserélt Szabó István, a kecskemétiek mestere, a második egy órában a Kersák – Nagy O., Szűcs K., Szabó A., Grünvald, Katona L. – Vágó, Artner, Györgye, Bodor – Szendrei összetételű tizenegy futott ki a pályára. Már az első pillanatokban adódott egy hazai helyzet, Nagy lövése azonban fölé ment. A folytatásban Vágó fejelhetett, de ő sem talált kaput, ahogy Györgye sem 18 méterről. Az első húsz perc Katona helyzetével zárult, akit Bodor szolgált ki, éles szögből leadott lövését azonban hárította a kapus. A 95. percben szép akciót vezettek a hazaiak a jobb oldalon, egy jó beadás után Vágónak készítették le a labdát lövésre, aki 16 méterről fölé lőtt. Az első vendég helyzet a 100. percben alakult ki, Váradi került szembe Kersákkal, aki jól olvasta a játékot és hárított. A hajrában Mihály előtt is adódott egy ígéretes lehetőség, 20 méterről azonban a bal felső mellé bombázott. Az utolsó pillanatokban Vágó még egy életerős átlövéssel kínálta meg Krnács kapust, de a hálóőr kitolta a labdát a bal felsőből. Újabb gól végül már nem született, maradt az 1–0-os KTE győzelem.

– Számítottunk rá, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz a számunkra, szándékosan is választottunk olyan ellenfelet, mint a Békéscsaba – értékelt a lefújást követően Szabó István, a hírös városiak vezetőedzője. – Jó erőkből álló, rutinos játékosok alkotta NB III.-as élcsapatról van szó. Kétszer 60 percet játszottunk a heti hét edzés és a szerdai mérkőzések után, ami ebben a melegben pláne nem könnyű. Külön kell osztani a két félidőt, hiszen teljesen más csapatok játszottak. Az első játékrész jobban tetszett, kombinatívak voltunk, ellenfelünket nem nagyon engedtük kibontakozni. Kisebb problémák miatt egy-egy játékosunk hiányzott, velük együtt a kreativitás is, ez érezhető volt most az utolsó passzoknál is. A helyzetek számával így is elégedett vagyok, a befejezésekkel már kevésbé. A második játékrészben már nem voltam ennyire elégedett, csak a hozzáállással. Akkor az ellenfelünknek is voltak már helyzetei, míg mi továbbra is adósak voltunk a jó befejezésekkel. Talán a fáradtság és a rutin hiánya ebben az összetételben jobban kiütközött. Nagyok voltak a távolságok, be tudták játszani köztünk többször is a labdát, de a fiatal játékosoknak ebből is tanulniuk kell. Örömteli, hogy Vágó Levente két meccsen is végig tudott játszani már, illetve Szabó Alex is újra pályára léphetett, így szinte már teljes sorral tudjuk kezdeni hétfőn a munkát. A rajtig még jó erős másfél hét van, de most már nem szabad alább adnunk a munkából, mert hosszú lesz az idény, mely során szeretnénk megfelelni az elvárásoknak.

A Kecskeméti TE a felkészülési időszakot július 21-én, pénteken) az Ajka és a Hódmezővásárhely elleni zárt kapus mérkőzésekkel zárja le.