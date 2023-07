Egyre közeleg a Budapesti Atlétikai Világbajnokság, ez érezhető a viadalra készülő versenyzők formaidőzítésén is. A KARC egyik legnagyobb reménysége, Palkovits István egész nyáron csúcsformában van gyakorlatilag, hiszen az Európai Játékokon nagyon magabiztosan nyerte meg saját versenyszámát 3000 méteres akadályfutásban, hazatérve aztán a 128. magyar bajnokságon is begyújtotta a rakétákat. A 22 esztendős hosszútáv futó 8:38.81-es idővel közel húsz másodpercet vert második helyen befutó riválisára, így nem forgott veszélyben aranyérme. Az igazán nagy dobás persze Palkovits István reményei szerint augusztus végére marad, a világbajnokságon ugyanis szeretne döntőbe jutni.

Németh Mátyás sem a vízparton sütkérezve tölti a nyarat, hanem inkább versenyről versenyre egyre magasabbra, pontosabban inkább távolabbra helyezi az a bizonyos lécet. A KARC távolugrója ugyancsak ott volt a magyar bajnokságon, ahol a döntőben a második helyen zárt 7.32 méteres eredménnyel. A hazai verseny ugyanakkor csak bemelegítés volt az U23-as Európa-bajnokság előtt, melyet Finnországban rendeztek meg ezen a nyáron. Németh Mátyás nem bízott semmit a véletlenre, a döntőbe 7.63-as eredménnyel jutott be, ami a legjobbnak számított a teljes mezőnyben. A döntőben tovább javította saját egyéni teljesítményét, 7.71 méterre feltornázva azt, ami egyetlen centivel lett rosszabb, mint a második helyen befutó német riválisé, így a kecskeméti versenyző a harmadik helyen zárt. Az érem már csak azért is nagy szó, mert a magyar küldöttség összesen három medállal tudott hazatérni.

A még fiatalabbakra sem lehetett panasza Adamaik Zoltánnal és a KARC edzőinek és szakmai stábjának, hiszen a szolnoki U20-as magyar bajnokságon is sorra szerezték az érmeket. Retkes Réka súlylökésben szerzett bronzérmet 10.80 méteres teljesítménnyel, Huszka Blanka pedig 100 méteres síkfutásban 12.41-es idővel lett ezüstérmes. Faragó Rómeó ugyancsak ebben a számban, szintén a második helyet érte el, neki 11.00-os idővel jött össze. Mindkét fiatal újra próbálkozott 200 méteren is a bajnoki címért, ez Faragó Rómeónak össze is jött 21.95-ös idővel, míg Huszka Blanka 25.44-es teljesítménnyel a második lett végül ismételten.