A mérkőzés hőse címre sokan pályáztak a lefújás után, hiszen rengeteg jó teljesítményt láthattak a kilátogató nézők. Szűcs Kornél stabil játékkal mutatkozott be a mindig higgadt Belényesi Csaba és Szalai Gábor mellett, Vágó Levente a tőle megszokott nagy munkát végezte el a középpályán, de a kényszerű okokból, a megsérülő Banó-Szabó Bence helyett beálló Mihajlo Meszhi is egészen kiemelkedően játszott. Nem kérdés azonban, hogy góljával és gólpasszával Szuhodovszki Soma érdemelte ki a meccs embere díjat, aki szerint csapatként volt erős a Kecskemét ezúttal is.

– Nehéz szavakat találni, hiszen a klub még nem nyert nemzetközi mérkőzést korábban. Megcsináltuk ezt is, együtt, csapatként. Máshogyan nem is ment volna. Jól kezdtünk, letámadtuk az ellenfelet, de utána feljavult a Riga. Folyamatos játék nem nagyon alakult ki, inkább hosszú indítások jellemezték a meccset. A második félidő elején viszont megszereztük a vezetést, meg is dupláztuk az előnyt, ám sajnos gyorsan kaptunk egy gólt ezután. A győzelemmel ugyanakkor elégedettek lehetünk. Ami a gólomat illeti, általában Banó-Szabó Bence van kijelölve a tizenegyeseknél, de sajnos nem lehetett már a pályán, így elvállaltam, nem volt kérdés számomra, hogy belövöm-e.

Egy dolog biztos, Rigába is úgy megyünk, hogy kitesszük a szívünket és a lelkünket a pályára, ki fogunk adni magunkból mindent, akkor tiszta lehet a lelkiismeretünk, akármi is lesz az eredmény

– mondta Szuhodovszki Soma.

Álomszerűen alakult a bemutatkozás Pálinkás Gergőnek is, akit már le akartak cserélni a hajrában, azonban gyakorlatilag utolsó labdaérintéséből megduplázta a KTE előnyét, igaz, a középkezdés után rögtön szépített a Riga. Ennek ellenére a kecskeméti támadó előbb lőtt gólt a nemzetközi porondon, mint bemutatkozott volna az NB I.-ben, amit még fel sem fogott igazán.

A támadó szerint az a legfontosabb, hogy továbbra se helyezzenek magukra nyomást, hiszen a nemzetközi meccseket bónusznak tekintették eddig is az előző szezon jutalmaként.

– Valószínűleg kinevettem volna azt, aki egy évvel ezelőtt ezt jósolja nekem, hogy nemzetközi meccsen góllal mutatkozom be. Álomszerű tényleg ez a meccs számomra. Egy évvel ezelőtt még éppen feljutottunk a Kazincbarcikával az NB III-ból, készültem az NB II-re, most pedig nemzetközi kupameccsen debütáltam. A hangulatra is nehezen találom a szavakat, kevés ilyen meccsben lehetett eddig részem, ahol ennyi néző van kint. Azt még fel sem fogtam tulajdonképpen, hogy gólt is tudtam lőni. Az iram nem volt szokatlan, mert nagyszerű felkészülésen vagyunk túl, jó erőben van a társaság, én is jól éreztem magam a pályán. Abszolút azt kaptuk a Rigától, amire számítottunk, kőkemény lesz a visszavágó is, ellenfelünk egészen biztosan minden erejét mozgósítani fogja ellenünk, de ezzel természetesen mi is így leszünk. Teher most sem volt rajtunk, mert bónuszként tekintettünk erre a meccsre, ez az eredmény pedig kellő önbizalmat adhat a visszavágóhoz is – mondta Pálinkás Gergő.

Ami a kecskemétieket illeti, nincs könnyű helyzetben a szakmai stáb a visszavágó előtt, hiszen Banó-Szabó Bencét a szünetben le kellett cserélni, nagy sély mutatkozik arra, hogy a visszavágón sem tud segíteni a továbbjutás kiharcolásában.

Nikitscher Tamás legalább a teljes őszi szezonra kidőlt, míg Szabó Alex kisebb sérülés miatt szintén nem volt bevethető.

Jól kell kevernie tehát a lapokat a csapat összeállításakor, hiszen Tóth Barna és Nagy Krisztián még nincs tökéletes állapotban, ezért kezdtek a padon az odavágón is.

Egy biztos, a viszavágót magyar idő 19 órakor – rigai idő szerint 20 órakor – rendezik meg csütörtökön, az útnak indulni vágyó szurkolókat a klub már figyelmeztette, csak elővételben és online lehet megvenni a lett klub jegyértékesítési felületén a belépőket. A párharc továbbjutója a holland Twente, vagy a svéd Hammarby ellen folytathatja az Európa-konferencialigában, ebben a párosításban a hollandok 1–0-ra nyertek hazai pályán az első meccsen.