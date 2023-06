Labdarúgás 53 perce

Visszatért a KTE védője a Pécsi MFC kötelékébe

A Kecskeméti TE és a Pécsi MFC is hivatalos oldalán számolt be róla, hogy sikeres tárgyalásokat követően megállapodtak Hadaró Valentin átigazolásáról. A lila-fehérek bal oldali védője tavaly ősszel kölcsönben már futballozott a baranyaiaknál, most átigazolási díj fejében végleg távozott.

Az ezüstérmes KTE Fotó: Bús Csaba

A 28 esztendős balhátvéd 2021 nyarán, az akkor NB II.-es újonc kecskeméti csapathoz csatlakozott Kaposvárról, és a feljutással végződő szezon során 24 bajnokin és kettő kupameccsen lépett pályára. Tavaly nyáron kölcsönadták a kecskemétiek a PMFC-nek, ahol kifejezetten jól ment neki és a csapatnak is, 17 bajnokin volt a kezdőcsapat tagja a baranyaiaknál, a piros-feketék ráadásul feljutó helyen álltak vele. Januárban viszont kényszerhelyzetbe került a KTE Zeke Márió sérülése miatt, amikor egyetlen bevethető balhátvéd maradt keretükben Grünvald Attila személyében, így visszarendelték Hadarót. Tavasszal összesen nyolc alkalommal kapott lehetőséget az élvonalban, ötször kezdőként, végül összesen 34 tétmérkőzésen lépett pályára lila-fehérben az első keret tagjaként. Hadaró Valentin sikeres másfél szezont töltött el Kecskeméten, hiszen NB II.-es és NB I.-es ezüstéremmel távozik a klubtól.

