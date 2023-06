Az elmúlt héten, pénteken drámai küzdelemben, hosszabbításban vívta ki a győzelmet a hírös városi alakulat. Háromgólos hátrányból álltak fel, majd a ráadásban még hármat lőttek, és 6–3-ra megnyerték az első felvonást. A hétfői, második mérkőzésen is hamar hátrányba kerültek a kék oroszlánok, ám ezúttal a Veszprém nem adta ki a győzelmet a keze közül, így 1–1-ről várhatják az egyik fél harmadik győzelméig tartó párarcának a következő megmérettetését a felek.

– Sajnos nem múlt el nyomtalanul az előző kemény összecsapás, mert Darko Ristic megsérült, így az ő játékára nem számíthatunk pénteken este

– nyilatkozta Marko Gavrilovic, a hírös városiak sportigazgatója. – Vannak még ezen kívül is kérdőjelek a pénteki keretünket illetően, de volt már ilyen a szezonban, és akkor is megoldottuk a feladatot. A legfontosabb, hogy a védekezésünkön javítsunk, és jól reagáljunk a változásokra. Képesek vagyunk rá, a bajnokságban már többször legyőztük a Veszprémet, most is ez a feladatunk. Úgy gondolom, hogy a szurkolók támogatása nélkülözhetetlen lesz, hogy átvegyük ismét a vezetést a bronzcsatában. Mivel már minden sportág bajnoksága lezárult, és a péntek 18 óra 30 perces kezdés is kedvező, bízom benne, hogy sokan mellénk állnak majd, és a helyszínen szurkolnak a sikerünkért. Egy kiélezett, izgalmas összecsapásra van kilátás. Arra biztatok minden sportszerető kecskemétit, hogy jöjjön ki a csarnokba, és szurkoljon a csapatnak.

Negyedik mérkőzés már biztosan lesz ebben a párharcban, ezt június 5-én, hétfőn vívják Veszprémben, szintén 18 óra 30 perces kezdettel. Amennyiben ötödik találkozóra is szükség lesz, azt június 9-én rendezik meg, Kecskeméten.