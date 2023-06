A keret tagjai először orvosi vizsgálaton és különböző felméréseken vettek részt, majd június 19-én kezdődött el az érdemi munka, ebben gyakorlatilag fej fej mellett haladt a két klub. A Tiszakécske már Vas László vezetőedző irányításával kezdte el a munkát, a játékosok két nap után Szarvasra utaztak háromnapos edzőtáborba, ahol napi három edzéssel készültek. Azóta hazai környezetben folynak a gyakorlások, van, amikor egy, de van, amikor napi két edzéssel.

– Azt gondolom, hogy jól álltak bele a fiúk az eddig elvégzett munkába, messzemenő következtetéseket azonban erről a rövid időről nem kell levonni – mondta Vas László. – Dolgozunk, most jön a munka kemény része. Az a fontos, hogy a bajnokság kezdetére összeálljon egy olyan mag, akire lehet számítani, és akikkel lehet eredményt elérni. A szarvasi három nap nagyon kemény volt, de jó volt a fiúk hozzáállása a napi három edzéshez. A fizikális munka mellett a közösségformálás szempontjából is hasznos napokat tudhatunk magunk mögött, amit eddig láttam, az tetszett.

Arra a kérdésre, hogy a próbajátékon lévő játékosok közül hányat lehet majd beépíteni a csapatba, korai megítélni.

– Elkezdtünk egy bizonyos munkát, elvégzünk egy folyamatot, és utána időszakokra bontva próbálunk konzekvensen döntéseket hozni. Ez az út eleje, ami lehet, hogy rögösebb, de az a feladatunk, hogy a célt, amit tervezünk, el tudjuk érni. A próbajátékosoknak néhány nap vagy hét alatt nehéz megmutatni azt, hogy mit is tudnak valójában. Ilyenkor jól megfontolt döntéseket kell hozni. Nyilván mögé nézünk, keresünk olyan karaktereket, akik a mi gondolatvilágunkkal, filozófiánkkal azonosulni tudnak. Mindenféleképpen szeretnénk egy lendületes csapatot összerakni.

Az, hogy milyen futballt játszik majd a csapat, az a későbbiek folyamán fog kiderülni. Vas László hozzátette még, hogy egy edző akkor jó, ha eredményes.

Kecskeméten lezárják gyakorlatilag a felkészülés első periódusát, vasárnap már Szlovéniába utazik majd az együttes edzőtáborba, azok után, hogy mindennap kettő edzésen vettek részt a játékosok. Ahogy Vas Lászlónak, úgy Szabó Istvánnak sem az eredmény lesz a fontos az első felkészülési mérkőzésen, hanem a megfelelő terhelés, hiszen a játékosok fáradtak a rengeteg munka után. Visszajelzésekre persze nem rossz alkalom egy ilyen találkozó sem.

– Kéthetes időszakot zárunk le ezzel a mérkőzéssel. Egymás közötti játék volt még múlt szombaton, ami kétszer 25 percet jelentett, ezt most emeljük tulajdonképpen kétszer 45-re. Két sorral fogunk felállni, mindenki megkapja ezt a terhelést. Taktikai munkát szinte alig végeztünk még, másra helyeztük egyelőre a hangsúlyt, így nem az eredmény elsődlegesen a fontos, hanem ahogy mondtam is, az egyenlő terhelés. Tiszakécskén jó pályán, jó ellenfél ellen, ismerve a játékosainkat, biztosan a győzelem a céljuk, de sokkal fontosabb, hogy az edzések után jól illeszkedik ez a program a második hetünk végére. Sűrű ez a hét, egy napja sem marad tulajdonképpen a fiúknak, hiszen vasárnap indulunk Szlovéniába, ahol hétfőn már folytatódik is a kemény munka – mondta a találkozó kapcsán Szabó István, a KTE trénere.

A Kecskeméti TE-hez kapcsolódó hír, hogy balhátvédet igazoltak a lila-fehérek. A brazil–olasz kettős állampolgársággal rendelkező Matheus Leoni pénteken már bekapcsolódott a munkába és a szerződését is aláírta, így a szombati edzőmeccsen is pályára léphet, ha a szakmai stáb úgy határoz. A 31 esztendős játékos pályafutása során hazája mellett Svájcban és Bulgáriában is futballozott az élvonalban, a magyar bajnokság pedig abszolút nem ismeretlen számára, hiszen az utóbbi kettő és fél évet Kisvárdán töltötte. A szabolcsiak színeiben 85 tétmérkőzésen 6 gólt és 10 gólpasszt ért el, tagja volt a 2022-ben NB I.-ben ezüstérmes gárdának is, mely aztán az Európa-konferencialigában is megmutathatta magát.

A két együttes szombaton 11 órakor csap össze a Tiszakécskei Sportcentrum centerpályáján. A találkozót ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődő szurkolók.