Talán az időjárás, talán az elébük magasodó domb nagysága riasztotta meg a futókat, de a korábbi versenyekhez képest ezúttal kisebb volt az érdeklődés. A feladat ugyanakkor nehezebb volt, a domb körüli futást követően ugyanis 50 méter szintemelkedést kellett legyőzni. És lefelé sem volt könnyű az indulók dolga, hiszen elég egy rossz mozdulat, és máris kész a sérülés. Ezúttal azonban mindenki fokozott óvatossággal futott, és így senkit nem ért sérülés.

Az időjárás trópusi volt: a korábbi napok nagy esőzéseinek nyomai nem tűntek el, a levegő ugyanakkor párával volt telítve. Viszont az eső elkerülte a rendezvényt, és a résztvevők ennek is nagyon örültek.

Fotó: Iustitia Egyesület

A mezőnyhöz csatlakoztak kedvtelésből futók is. Ezt az alternatívát használta ki Stix Laura Barbara is, aki hatszor futott fel a Domb tetejére, azaz még a versenyzőknél is többet teljesített, kiérdemelve a szépen csillogó érmet.

Az öt körös Hegy-futást Kazai István nyerte Szomjú Zsolt előtt. A hölgyek versenyében pedig dr. Tamás-Deák Brigitta érkezett elsőként a célba, őt követte Rajnai Bernadette.