Nem ez volt az első eset, hogy a kiskunfélegyházi labdarúgók megmutattak, hogy ők a megyei I. osztályban a legjobbak, hiszen az elmúlt tíz évben hat alkalommal vehették át a bajnoknak járó serleget. Az előző évhez hasonlóan ezúttal is nagy fölénnyel nyerték meg a bajnokságot. A kiváló eredményről Busa Imrével beszélgettünk.

– Nekünk minden évben az a célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot, ez szerencsére most is sikerült – mondta a szakosztályvezető. – Ennek egyik oka az, hogy jól beépültek a fiatalok. Kurgyis Kevin például korábban csak epizódszerepeket kapott, most pedig több alkalommal is kezdő volt. Makány Nándor is az elmúlt évben a vármegye II. osztályban játszott inkább, most meg a vármegyei I.-ben. De van egy Kanyó János is, aki tavaly télen jött vissza hozzánk, és stabil kezdő lett. A fiatalok és a tapasztaltabbak ötvözete is közrejátszott a bajnokság megnyeréséhez. Valkai Tamás talán az egyik legjobb védő a megyében, Ábel Zsoltnak is megvan a megfelelő rutinja, csakúgy, mint Nagy Viktornak. És persze nem lehet szó nélkül elmenni Némedi Norbert mellett sem, aki professzionális szakvezető. Olyan szintű edzéseket tart, mint az NB III.-ban. Oroszi Dánielt is meg kell említeni, mert ő osztozik a gólirályi címen Káli Tiborral. Az ősszel még gyengélkedtünk kicsit, de tavaszra teljesen összeállt a kép, főleg ami az eredményeket illeti. A Jánoshalmát például oda-vissza megvertük. Nekünk nemcsak az számít, hogy megnyertük a bajnokságot, de az is, hogy Oroszi Dániel gólkirály lett. Örülünk annak is, hogy rajta kívül Kurgyis Kevin, Nagy Viktor és Erős Gergő is rúgta a gólokat.

Azt gondolom, ez a mostani csapat hosszú távon itt tud lenni a vármegyei I. osztályban az első hely környékén, ha együtt marad.

Busa Imrétől arra a kérdésre, hogy van-e célja a csapatnak magasabb osztályban is játszani, azt válaszolta, hogy volt erről szó, beadták a licenckérelmet, meg is kapták, de nem lépnek följebb, mert nem tudják előteremteni azt a forrást, ami a biztos NB III.-ban való bennmaradáshoz szükséges lenne. Ugyanis sok mindennek össze kell állni ahhoz, hogy az NB III.-ban is megállják a helyüket. Legfőképpen pénz kell hozzá. Ott ugyanis magasabbak a követelmények, több csapatot kell indítani, és nemcsak korosztályosokat, de lányokat is. Az sem biztos, hogy a tapasztaltabb játékosok vállalnák a magasabb osztályt, a fiatalabbak pedig még kicsit éretlenek. Ettől függetlenül lehet, hogy megállnák a helyüket. Mindezeket figyelembe véve, nem tervezik a feljutást.

Az sem titok, hogy Keresztesi Zoltán, aki a csapat fő támogatója, nem szereti azt, ha nem az első helyért harcolnak a fiúk.

Az NB III.-ban pedig biztosan nem tudnának olyan eredményt elérni. Igaz, a csapatban van potenciál, és talán benn is maradnának a magasabb osztályban, de sem infrastruktúrában, sem utánpótlásban nincsenek még azon a szinten. Igaz, jó úton haladnak, mert az U17-es csapat már a regionális bajnokságban szerepel, jövőre pedig az U15-öt is ott szeretnék. Az NB III.-ban ugyanis az egész utánpótlás minden korosztályának magasabb szinten kellene játszani. A szakosztályvezető szerint úgy tudnak jobban fejlődni az utánpótlásban a labdarúgóik, ha jobb versenyhelyzetbe tudják őket hozni. A lehetőségekhez képest minél magasabb színvonalú bajnokságokban szeretnék indítani utánpótláskorú labdarúgókat, hogy a két felnőttcsapatuknak minél képzettebb játékosokat tudjanak kinevelni. Persze ez is mind pénzkérdés. Az is a céljuk, hogy további támogatókat találjanak, hogy rendszeresen el tudják vinni a különböző, minél erősebb tornákra a gyerekeket, mert ez a későbbiekben nagyon sokat fog számítani.

A vármegyei I. osztályú bajnokság megnyeréséért járó aranyérmeket Török Tibor, a Bács-Kiskun Vármegyei Labdarúgó Igazgatóság elnökségi tagja adta át a játékosoknak a Harta elleni utolsó bajnoki mérkőzés után, azt követően pedig vacsorával ünnepelték meg az egész éves teljesítményt.