Az előző szezon végén nagy változás történt a klub életében. Az előző szakmai stáb szerződését a klub nem hosszabbította meg, Nyilas Elek is távozott a szakmai igazgatói pozícióból. A munkáját a tulajdonos mellett, mint szakmai tanácsadó folytatja. Ezzel együtt a klub teljes irányítását Hoffmann Attilára bízta a vezetőség. Ebben a munkában Horváth Adrián fogja szakmai oldalról támogatni. Az egyesület megtalálta a vezetőedzőt is Vas László személyében, aki korábban több csapatnál is dolgozott, legutóbb pedig az U21-es válogatottnál, Gera Zoltánnak volt a segítője. A másodedzője Toldi Gábor lesz, kapus edzőnek pedig visszatért Nagy Zsolt. Szabó László korábbi játékos videó elemzőként szintén a szakmai stáb tagja lesz. Az erőnléti edző személyéről később fog dönteni a klub.

Hoffmann Attila elmondta, hogy a megnövekedett feladatai ellenére is vállalja azt, hogy a vármegyei I. osztályú csapat munkájában, mint játékos, részt fog venni. Horváth Adrián viszont kijelentette, hogy ő már nem fog a vármegyei I. osztályú csapatban játszani.

Az új vezetőedzőtől, Vas Lászlótól azt kérdeztük, hogy milyen elképzelésekkel jött Tiszakécskére?

– Sok edző ilyenkor szeret jóslatokba bocsátkozni, én ezt nem szeretném. Szeretnék viszont egy jó mentalitású, fiatal, ütőképes csapatot összehozni, akik természetesen eredményesen is tudják majd képviselni Tiszakécskét.

– Mennyire ismeri a csapatot, a játékosokat?

– Folyamatosan követem az NB III., NB II., az NB I.-es, a vármegyei I. osztályú, de még az utánpótlás csapatok munkáját is. Úgy gondolom, hogy jó rálátásom van a magyar labdarúgásra. Ezeket a tapasztalatokat szeretném majd kihasználni, felhasználni és beépíteni a napi munkámba.

– A jelenlegi keretnél hol szükséges változtatni?

– Először is szeretném megtalálni azt a magot, amire tudunk építeni. Ő melléjük olyan játékosokkal szeretnénk kiegészíteni a keretet, akik előre tudják vinni a tiszakécskei futballt, és a hírét tudják emelni. Még meg kell ismernem a csapatot, nem szeretnék ebbe mélyebben belemenni. Egy jó felkészülést szeretnék csinálni, egy homogén társaságot, jó közösséget kialakítani. Folyamatában szeretnénk úgy megerősíteni a csapatot, a posztok, és az elképzelt játék stílushoz, hogy a keret méltóképpen tudja képviselni a tiszakécskei labdarúgást.

Vas László elmondta még, hogy több csapat is megkereste, több lehetőséget is kapott, de Tiszakécskénél érezte azt, hogy igazából őt szerették volna vezetőedzőnek. Korábban nagyon jó munkahelye volt az U21-es válogatottnál Gera Zoltán segítőjeként. Nagyon jól tudtak együtt dolgozni, szerette a munkáját, jól is érezte magát, viszont a mostani felkérés olyan kihívás, ami számára a fejlődése szempontjából is fontos, és megmutathatja, hogy szakmailag mire is képes.

A felkészüléssel kapcsolatban annyit elmondott még a vezetőedző, hogy az ő számára átlagos és megszokott mederben, a megszokott metodika alapján, fogják a munkát elkezdeni. Ebben lesz majd egy három napos, csapatépítő és állóképesség fejlesztő edzőtábor Szarvason, ahol napi három edzéssel fognak készülni a játéksok. Hat előkészületi mérkőzést kötöttek le, amiből az elsőt hazai pályán a Kecskeméti TE első osztályú csapatával fogják lejátszani, az utolsó pedig a Vasassal. Közte pedig olyan ellenfelekkel mérkőznek, akik ellen különböző taktikai feladatokat fognak megvalósítani, amelyek a bajnoki mérkőzéseken is vissza köszönnek majd. Lesz olyan előkészületi mérkőzés, amikor, egy nap két meccset is fognak játszani. Vas László elárulta azt is, hogy természetesen Tiszakécskén fog lakni.