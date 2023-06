Torvund Alexander 22 éves csatár már aláírta a szerződést a csapathoz. Legutóbb a Csákvár NB II.-es csapatát erősítette, de játszott korábban a Vasasban, a Videotonban, majd, mivel norvég álampolgár is a Stabeak csapatához igazolt. Onnan ismét Magyarországra tért vissza, mégpedig Mezőkövesdre, majd Szentlőrincre, onnan pedig Csákvárra. A fiatal labdarúgó játszott a norvég és a magyar utánpótlás válogatottban is. Torvund az elmúlt héten már ott volt Szarvason, a háromnapos mentális és fizikai felkészülésen is.

Rajta kívül eddig még nincs más olyan új labdarúgó, aki a nyári szezonban aláírt volna a Tiszakécske csapatához. Az viszont szinte biztos, hogy Polyák Kristóf, aki a Kecskeméti TE játékosa volt az előző bajnokságban, a Tiszakécskei LC-nél folytatja a játékot. Ő már az első edzésnapon is ott volt, és azóta is aktív tagja az edzéseknek.

Hét játékost próbajátékra hívtak, akiknek külön edzést is tartott Vas László vezetőedző, és Toldi Gábor másodedző. (A képgalériában ők szerepelnek.) Amennyiben a szakmai vezetés úgy dönt, hogy alkalmasak arra, hogy a Tisza-parti kisváros csapatát erősítsék, akkor velük is szerződést köthet a klub. Ez legkésőbb a hétvégére eldől, hiszen akkor játssza első előkészületi mérkőzését a csapat, és nem is akármilyen ellenfél ellen, hanem a Kecskeméti TE NB I.-es gárdájával. A találkozó szombaton, 11 órakor kezdődik a Tiszakécskei Városi Sportcentrumban. A következő öt felkészülés találkozó időpontja is meg van már. Július 8-án, szintén 11 órai kezdéssel a Szolnoki MÁV-ot, ugyan csak ezen a napon 14 órakor pedig a Hódmezővásárhelyt fogadja a csapat. Július 12-én 18 órakor a Karcag lesz az ellenfél, július 15-én 11 órakor pedig a Cegléd. Ezeket a mérkőzéseket a Tiszakécskei Városi Sportcentrumban bonyolítják le. Az utolsó felkészülési mérkőzést július 23-án a fővárosban vívja a gárda, amikor is 17 órai kezdettel a Vasas ellen fognak pályára lépni. Addig is keményen készülnek napi edzésekkel, kedden és csütörtökön pedig kettővel. Korábban megírtuk már, hogy kik távoztak a csapatból lejárt szerződés és kölcsönből vissza miatt. Rajtuk kívül azonban mindenki maradt, és tagja a keretnek. Az új játékosok leigazolásáról a napokban fog dönteni az egyesület.

A szakmai stábból eddig még hiányzott az erőnléti edző. Úgy tűnik, hogy a klub megtalálta az alkalmas személyt, akit a hétvégén fognak megnevezni.