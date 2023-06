A mindössze 18 esztendős Haász Benjámin az SG Kecskemét saját nevelésű játékosa, aki 2+1 évre hosszabbított, ráadásul ez az utánpótlás-válogatott fiatal tehetség első profi szerződése sportkarrierje során. Már az előző idényben is megkapta a lehetőséget az NB I.-es felnőtt csapat szakmai stábjától az U19-es magyar válogatott ifjonc, ám a 2022/2023-as idényben még több játékpercet biztosítottak számára. Haász Benjámin 14 mérkőzésen volt keretben az NB I.-ben, egyszer kezdett is, az U20-as gárdában pedig 15 gólig jutott az előző szezonban.

A klubvezetés számára egyértelmű volt, hogy az U17-es csapatból egészen a felnőtt keretig magát felküzdő Haász Benjáminnak új szerződést kínáljon fel, ami további évekre biztosítja a közös fejlődési lehetőséget. Haász Benjámin már a második fiatal ezen a nyáron, akinek profi és hosszabb távra szóló szerződést ad a klub, hiszen korábban Kajtár Mátyás is aláírt.

– Nagyon boldog vagyok, hogy megkaptam ezt a lehetőséget a klubtól, és elsősorban szeretném ezt megköszönni a vezetőségnek és a családomnak. Örülök, hogy itt Kecskeméten folytathatom a pályafutásomat és nagyon várom már, hogy belevessük magunkat a felkészülésbe a következő szezonra. Igyekszem tudásom legjavát nyújtani, és meghálálni a bizalmat – nyilatkozta Haász Benjámin az aláírást követően.

Nem sokkal a fiatal játékos aláírását követően válogatott kapus érkezéséről számolt be az SG Kecskemét, mely Krajcsi Bencét is megszerezte Debrecenből. A 23 éves kapus öt évvel ezelőtt kezdte meg a futsalos pályafutását a DEAC-ban, és kitartó munkájára a válogatottnál is felfigyeltek, így már 12-ször ölthette magára a címeres mezt. Most az SG Kecskemét Futsallal három évre kötelezte el magát a hálóőr, azok után, hogy tíz esztendő után hagyja el a cívis várost a szarvasi születésű hálóőr.

– A kecskeméti vezetőség már hónapokkal ezelőtt megkeresett, hogy szeretnék, ha a ScoreGoalban folytatnám a pályafutásomat – mesélte Krajcsi Bence.

– A válogatottból már több hírös városi játékost ismerek, Biró Attilával például szobatársak voltunk sokszor, baráti viszonyt ápolunk. Örültem a váltási lehetőségnek, és úgy gondolom, hogy Kecskeméten minden adott ahhoz, hogy fejlődni tudjak. A klub folyamatosan halad előre a kijelölt úton, és a következő évek célkitűzései is nagyon szimpatikusak számomra. Fiatalos, lendületes és sikeréhes csapat van kialakulóban. Szeretnék bizonyítani, és minél jobb eredményeket elérni a kék oroszlánokkal! – zárta gondolatait a frissen megszerzett kapus.

Az SG Kecskemét kerete érezhető fiatalításon megy át a nyár folyamán, hiszen Mánya Szabolcs, Darko Ristic, Dávid Richárd, Öreglaki Norbert és Nyerges András is távozott, tehát több rutinos futsalos is elhagyta Kecskemétet. Az érkezők oldalon a már említett Haász Benjámin és Kajtár Mátyás mellett Fekete Márk és Krajcsi Bence neve szerepel egyelőre, míg a szakmai munkát továbbra is Marko Gavrilovic irányítja majd a következő idényben. A történelmi sikernek számító negyedik hely, illetve kupa négyes döntő után tehát a keret frissítésében látja a klubvezetés az újabb előrelépés lehetőségét.