A Norvégiában születő, ám egy éves kora óta Magyarországon élő játékos már öt évesen elkezdett futballozni, tehetségét elsőként az MTK szúrta ki, majd a Vasas és a Fehérvár színeiben is futballozott, itt mutatkozott be az NB I.-ben is. Kipróbálta magát Norvégiában is az Ullern és a Stabaek színeiben, majd hazatért Mezőkövesdre. Stabil lehetőséget az NB II.-es Szentlőrincnél kapott először felnőtt szinten a 2020/2021-es szezonban, 21 meccsen három gólt és kettő gólpasszt jegyzett. Egy idény után a szintén másodosztályú Csakvárhoz igazolt, ahol folyamatosan alapember volt. Első idényében 35 bajnokin négy gólt és nyolc gólpasszt, a másodikban 34 meccsen három-három gólt és gólpasszt könyvelhetett el.

Torvund Alexander a norvég és a magyar korosztályos válogatottakban is folyamatosan futballozott, U17-től felfelé már a magyar színeket képviselte. Posztját tekintve a támadószekció szinte minden pontján futballozott már, a két szélen, középen, de akár ék mögött is jól érzi magát saját bevallása szerint.

– Vas László hívására kerültem Tiszakécskére. Nagyon szimpatikus volt a koncepció, amit felvázolt. Mind a taktikai elképzelések, mind a csapat jellege és a fejlődési lehetőségek is meggyőzők voltak abban, hogy Tiszakécskére igazoljak. Itt minden adott ahhoz, hogy újra felépítsem magam arra szintre, hogy élvonalbeli játékos legyek, vagy akár külföldi klubba szerződhessek. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy fixen kezdő leszek, szeretném beverekedni magam a csapatba és jó teljesítménnyel meghálálni a bizalmat. Bízom benne, hogy húzóember lehetek. Nagyon jól fogadtak a tiszakécskei klubnál. Mind a stáb tagjai, mind a játékosok nagyon befogadók. Minden adott ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Innentől kezdve már a kemény munkáé a főszerep, hogy együtt elérhessük céljainkat – mondta a klubhonlapnak a friss igazolás.

A Tiszakécskei LC-nél egyelőre inkább a távozókról szóltak a hírek, hiszen Biben Barnabás, Kiss Norber és Vajda Botond kölcsönszerződése lejárt, ők vissza is tértek klubjaikhoz, míg Farkas Norbert, Vachtler Csaba és Kiprich Dávid kontraktusát nem hosszabbította meg a klub. Akadnak tovább kérdőjelek is a keretben, de Vas László vezetőedző is szeretné még megismerni a játékosok, mielőtt további döntések születnek meg.

Torvund Alexander mellett egyelőre csak fiatal tért vissza a Tisza-parti gárdához, Lovas Zsombor és Lovas Andor tavasszal kölcsönben a Kecskeméti TE tartalékcsapatában futballoztak és gyűjtöttek felnőtt rutint.