Akiknek lejárt a szerződése azoknak nem hosszabbította meg az egyesület. Farkas Norbert, Kiprcih Dávid és Vachtler Csaba már nem a Tisza-parti kisváros csapatában fog játszani. A többi játékos június 19-én 18 órakor találkozott az első edzésen. A kölcsön játékosok közül Kiss Norbert, Biben Barnabás és Vajda Botond visszakerült a korábbi egyesületéhez. A Lovas testvérek Andor és Zsombor, akik a Kecskeméti TE NB III.-as csapatánál kölcsönben voltak, ők visszatértek és Tiszakécskén kezdték meg a felkészülést a következő bajnoki évre. Az, hogy kik érkeznek a csapathoz, és esetleg kik távoznak még, az a későbbiek folyamán fog kiderülni.

Az első edzésen, amelyet Vas László tartott Toldi Gábor másodedzővel, valamint Nagy Zsolt kapusedzővel szinte teljes volt a létszám. Egyedül Antal Botond és Zamostny Balázs késett, de ők is csak azért, mert baleset volt az M5-ös autópályán. Szabó László videóelemző is beszállt az edzés elejébe, mert páratlanul voltak a játéksok. Az egykori tiszakécskei labdarúgó még most is jó formában van, a kondija kiváló, de természetesen nem labdarúgóként számít rá az egyesület. Négy próbajátéksok is részt vett az első edzésen, az ő jövőjükről később dönt majd a klub.

Azt még nem lehet pontosan tudni, hogy azok, akik elkezdték az első edzést, kik maradnak és kik azok, aki esetleg távoznak. Ez legfőképpen a vezetőedzőn, Vas Lászlón fog múlni. A keret kialakítása ugyanis még folyamatban van. Amint azt Hoffmann Attila a klub irányítója elmondta, a felkészülés második hetének a végére szeretnék elérni, hogy százszázalékos legyen a keret. Addig még lehetnek és lesznek is változások. Az utána következő hetet viszont úgy szeretnék elkezdeni, hogy kialakul az a játékoskeret, amivel nekivágnak a következő bajnokságnak. Az új erőnléti edzővel azonban még nem jutott egyezségre a klub.

Az első két napon egy edzés szerepel a programban, szerdán viszont Szarvasra utazik a csapat, egy fizikai felkészítő táborba, ahol napi három edzést tart majd Vas László a játéksoknak, egészen péntekig. Utána hazai környezetben folytatják a felkészülést az új bajnoki szezonra.