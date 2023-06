Szabadszálláson szeretik az emberek a focit, a TRD azonban egy új csapat, amely tavaly nyáron indult a TRD Szabadszállás új szakosztályaként. A csapat számára az egyik fontos feladat az első évben az volt, hogy a szurkolókat maguk mögé állítsák.

– Örömmel konstatáljuk, hogy egyre több szurkoló látogat ki a meccseinkre – jelentette ki Varga Zoltán, a szállási labdarúgók szakvezetője. – A közelmúltban sajnos volt okuk a csalódásra, és ahhoz idő kellett, idő kell még, hogy vissza tudjuk nyerni az elveszített bizalmat. Hogy ez megtörténjen, arra remek alkalom volt a néhány héttel ezelőtti, Fülöpszállás elleni szomszédvári rangadó, amely 4–4-re végződött. Az egy igazi izgalmas, közönségcsalogató mérkőzés lett.

Reméljük elmegy a híre, hogy van itt egy csupaszív, tehetséges csapat, amely képes felállni akár 0–3-as hátrányból is.

Gőzerővel dolgozunk azon, hogy a teljesítményünkkel visszaszerezzük a szabadszállásiak bizalmát. Tavaszra egyre inkább lendületbe jött a csapat. Persze voltak mérkőzéseink, amik nem úgy sikerültek, ahogy arra számítottunk, és lehetne most azon keseregni, hogy ha itt vagy ott nem veszítünk pontot, akkor most harcban lehetnénk az első helyért, de az első évben, egy ilyen kerettől, amelynek tagjai közül alig néhányan játszottak korábban nagypályás bajnokságban, az ezüstéremért játszani, óriási eredmény.

A matematikát természetesen Szabadszálláson sem hanyagolják, de a csapat sorsa a saját kezében van.

– Tudjuk, hogy mi a matematikai felállás, de mi győzni megyünk Ladánybenére és nem is gondolkozunk másban. Az utóbbi fordulókban annyira összeérett a csapat és olyan jó formában van, hogy nem is célozhatunk meg mást eredményt. Persze nem lesz könnyű dolgunk. A Ladánybene egy régóta együtt játszó, nagyon rutinos csapat, nem mellesleg a tavalyi bajnok. Ősszel győztek ellenünk Szabadszálláson. Én most egy nagyon izgalmas meccsre számítok, amelyiket az a csapat nyerheti meg, amelyik értékesíti a helyzeteit. Az, hogy szeretnék a három pontot megszerezni, a csapat jelenlegi formáját tekintve reális célkitűzés. Tiszteljük a Ladánybenét, mert egy nagyon jó csapat, de nem félünk senkitől sem.

És úgy fest, hogy bár idegenben játszanak, a szurkolók támogatására is számíthatnak. – Mi szeretnénk minél több embert mozgósítani a ladánybenei derbire, ebben nagy segítség, hogy ingyenes szurkolói busz is indul szombaton az Atlasz-busz jóvoltából. Reméljük, minél többen el fognak kísérni minket, én annyit ígérhetek, hogy aki el tud jönni, annak megpróbálunk szerezni egy ezüstérmet – biztatta a szurkolókat Varga Zoltán.

A mérkőzés, akárcsak az utolsó forduló többi találkozója, szombaton délután 17 órakor kezdődik.

A záróforduló párosítása: Bugac KSE–Ballószögi FK, Katonatelepi SE–SC Hírös-Ép Egyesület II., Helvéciai SE–Tiszaug, Kerekegyháza II.–Pálmonostora, Vasutas SK–Jászszentlászló, Fülöpszállás–Jakabszállás, Ladánybene–Szabadszállás.

Vármegye III., Észak

1. FÜLÖPSZÁLLÁS 27 21 3 3 92–35 66

2. LADÁNYBENE 27 18 1 8 81–38 55

3. TRD SZABADSZÁLLÁS 27 16 7 4 69–33 55

4. HELVÉCIA 27 16 7 4 64–35 55

5. BALLÓSZÖG 27 14 6 7 87–54 48

6. PÁLMONOSTORA 27 13 4 10 68–56 43

7. BUGAC 27 12 7 8 61–54 43

8. KATONATELEP 27 12 7 8 52–45 43

9. JAKABSZÁLLÁS 27 10 5 12 56–59 35

10. TISZAUG 27 10 4 13 67–70 34

11. KEREKEGYHÁZA II. 27 9 6 12 76–82 33

12. VASUTAS SK 27 8 7 12 51–65 31

13. SC HÍRÖS-ÉP II. 27 2 6 19 53–114 12

14. FÜLÖPJAKAB 28 1 6 21 37–128 9

15. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 27 1 4 22 31–77 7