A KTE trénere egyelőre a fizikális munkára helyezi a hangsúlyt stábjával, így bizony nem is lazsálhatnak a játékosok, akik napi két edzésen vesznek részt rendszeresen. Noha ezt megérzik, Szabó István nagyon elégedett a hozzáállással.

– Közhelyesen azt mondhatom, hogy az utóbbi kettő és fél hét igen sok munkával telt – mondta Szabó István, a KTE vezetőedzője. – Az első héten még egyénileg készültek a játékosok, majd orvosi vizsgálatok és tesztek következtek, másfél hete pedig már közösen dolgozunk. Az aktuális fizikai állapotok azt mutatták, hogy egyértelműen jó állapotban tértek vissza a játékosok. Ehhez alakítottuk a szakmai munkát, amit elterveztünk, azt el is tudtuk kezdeni. Gyakorlatilag minden nap kettő edzés szerepel a programban, elsősorban a fizikális és technikai rész volt a fontos, magyarán erőt, állóképességet, majd később a gyorsaságot kell megszerezni, ezen belül gyors gondolkodásra is kényszerítjük a játékosokat kis csoportokban, szűk területeken zajló játékok során. Örömteli, hogy a játékosok nagy kedvvel, igaz, sokszor fáradtan, de nagyon jól dolgoznak. Közös ebédünk is van minden nap, a csapat tehát folyamatosan együtt van, ami a mi klubunknál fontos szempont. Természetesen vannak új játékosok, voltak távozók is, akiknek a pótlásáról folyamatosan igyekeztünk gondoskodni. Akadnak fiatal próbázók, akár saját nevelésű játékosok is, esetükben majd az edzőtábor előtt összegezzük, hogy hogyan tovább. Zökkenőmentesen halad a felkészülés, de persze ilyenkor mindig akad egy-egy játékos, aki kiesik a munkából, jelen esetben Nagy Krisztián és Vágó Levente jár ebben a cipőben. Bízom benne, hogy minél gyorsabban visszatérhetnek, hiszen nagyszerű emberek és kitűnő játékosok, de ez velejárója a terhelésnek és a munkának.

Új játékosok is akadnak szép számmal a keretben, akik egyre inkább beilleszkednek az előző szezonban ezüstéremig menetelő csapatba.

– Az öltözői légkört szokják az új játékosok, kialakult egy nagyon jó csapatszellem, amibe be kell illeszkedni, ezzel biztosan nem lesz probléma. A pályán egyik célról a másikra haladunk előre, másra nincs idő. Azok a játékosok, akik egy, vagy akár két éve itt vannak már, némi előnyben vannak, hiszen visszatérő technikai és taktikai gyakorlatok vannak, amiket felismernek és igyekeznek még jobban alkalmazni. Az újaknak ezt szokni kell, de nem érzem azt, hogy ezzel probléma lenne – tette hozzá a tréner.

A KTE készül a Tiszakécske elleni edzőmeccsre is, melyet szombaton 11 órakor rendeznek a Tisza-partiak otthonában. Itt még nem az eredmény lesz a hangsúlyos, ahogy a jövő héten esedékes szlovéniai edzőtáborban sem, hiszen ott lesz a legkeményebb a terhelés.

– Nagyon örülök annak, hogy a klubvezetés újra biztosítja számunkra az edzőtábort, hiszen a harmadik hét a legnehezebb időszak számunkra fizikálisan és mentálisan is. Sok edzés után fáradtan is ráteszünk a munkára még egy lapáttal. Radenciben nagyszerű körülmények között tudunk készülni, látjuk mit esznek a játékosok, hogyan telnek a napjaik, megfelelő pihenést biztosít a szálloda, a regenerációhoz is adott minden, illetve csapatépítő programokra is van lehetőség. Az edzések mellett két nagyon komoly edzőmeccset is játszunk élvonalbeli csapatok ellen, ahol még mindig szűkített lesz a játékidő. Itt is fontos lesz még, hogy azonos terhelést adjunk a játékosoknak, illetve mi is lássuk őket akár 60, akár 90 percen keresztül, ne 15-20 perc alapján ítéljünk meg bárkit is. Ez az az időszak, amikor jobban meg tudja mutatni magát mindenki, az új játékosok pláne. Itt aztán tényleg nem az eredmény a hangsúlyos, mert még intenzívebb munka zajlik. Így volt ez télen Törökországban is, ahol az eredmények nem feltétlen jöttek az edzőmeccseken, de mi a vezetéssel pontosan tudtuk, milyen kemény edzések után álltunk ki, akár úgy, hogy előző nap kettő is volt.