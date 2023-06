A Magyar Olimpiai Bizottság is köszönetét fejezte ki azért, hogy a birkózók nyolc súlycsoportból hétben kvalifikálták magukat. Mint köztudott, a strandbirkózás is felkerült az olimpiai sportágak közzé, a 2026-os Ifjúsági Olimpián már szerepel és a 2028-as Olimpián is ott lesznek a strandbirkózók.

Jagicza László, a Mogyi Bajai Birkózó Club vezetőedzője tájékoztatta lapunkat, hogy a bajai Püspöki Patrik 90 kilogrammos kategóriában képviseli Magyarországot. Ő a világranglistán olyan helyezést ért el, hogy részt vehet a Világjátékokon. Az Argentínában elért negyedik hely, a törökországi ezüstérem és a világbajnoki hetedik helyezés biztosította számára a viadalt.

Püspöki Patrik

− Bizakodásra adhat okot, hogy ebből a mezőnyből, akik részt vesznek a Világjátékokon, már mindenkit legyőzött Patrik, most az a feladata, hogy egy versenyen tegye meg ezt. Ez annak függvénye lesz, hogy milyen formát fog ki − mondta Jagicza László. Minden súlycsoportból a világranglista első nyolc birkózója tudta kvalifikálni magát a Világjátékokra, plusz súlycsoportonként ketten szabad kártyát kaptak.

