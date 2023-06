Az előzetes hírek ellenére nem a műfüves, hanem az élő füves pályán bonyolították le a döntőt, ugyanis a keceli egyesület olyan állapotba hozta, hogy lehetett rajta játszani. Ebben az évben ez volt az első mérkőzés, melyen a hazaiak az élő füves pályán játszhatták otthoni mérkőzésület. A találkozó előtt köszöntötték Novák Lászlót 90 éves születésnapja alkalmából, valamint Gerner Dánielt, aki utolsó mérkőzését játszotta a keceli csapatban. A kezdőrúgást Novák László végezte el, aki egy kilencvenes feliratú pólót is kapott ajándékba, Vata Zalántól, az egyesület elnökétől.

A keceliek kezdték jobban a játékot, mert már a találkozó elején hatalmas ziccert hagytak ki. Patai Balázs remek labdát kapott a bal oldalon és egy kicsit kisodródva, de kapura tudta rúgni a játékszert, ami a felső lécről pattant vissza. Ámann Márk tehetetlen volt. Nagyon megnyomta az első húsz percet a hazai gárda. Látszott rajtuk, hogy döntésre akarják vinni a kupa sorsát. Sorozatosan vezették támadásaikat, de az i-re a pontot nem tudták feltenni. Patai Balázs gyorsaságát akarták kihasználni, de ő, ha el is futott a szélen, vagy nem jól adta be a labdát, vagy szerelték. A 24. percben egy hartai támadásnál Dunai Rudolf tört be a tizenhatoson belűre, amikor felvágták, de a játékvezető sípja néma maradt. Fokozatosan vette át a játék irányítását a Harta, már az első félidő közepétől, de ebben a játékrészben még nem tudtak a keceli kapuba betalálni.

A második félidő korai vendég góllal kezdődött. A 48. percben Ivacs Gábor, Fekete Tamás összjáték után utóbbi mintegy huszonkét méterről lőtt, a labda a kapu előtt megpattant és a jobb felső sarokban kötött ki 0–1. Egyre többet támadott a Harta, és egyre veszélyesebben. Az 53. percben egy jobb oldali beadás után Gerner kezéből kipattant a labda, de szerencséjére csak szöglet lett belőle. Az 58. percben egy szép bal oldali támadás után gólt szerzett a Kecel, de a játékvezető les címén érvénytelenítette. Aztán ahogyan az ilyenkor lenni szokott, az ellenfél rúgott gólt. A 61. percben Dunai Rudolf kitűnő labdát kapott középen, kihasználva gyorsaságát előnyt is szerzett. Már bent járt a tizenhatoson belül, amikor higgadtan elgurította a labdát Gerner mellett 0–2. A biztos vezetés tudatában kicsit visszább vett a lendületből a Harta, de ez nem jelentette azt, hogy ne játszottak volna jól. Hosszú, pontos keresztlabdákat adtak, finom cseleket mutattak be, és ekkor már látszott az is, hogy a keceliek fáradtabbak. Talán ennek köszönhetően volt az, hogy a 78. percben Csáki Róbert hazafejelt, de Gerner már kimozdult a kapujából, így a védőnek rohannia kellett, hogy még a gólvonal elől elérje a labdát és ne legyen öngól. Elérte. A találkozó végén a hazaiak mindent egy lapra feltéve rohamoztak, hogy legalább szépítő gólt tudjanak szerezni, de ez sem jött össze nekik, így maradt a 0–2.

– Kicsit megilletődve kezdtük az első tizenöt percet, értékelte csapata teljesítményét Csehi Tamás játékos-edző. – Ha akkor a Kecel jobban sáfárkodik a helyzeteivel, akkor le is zárhatták volna a mérkőzést, mert két három ziccerük is volt. Utána magunkhoz tértünk és elkezdtünk focizni, így megérdemelten nyertük meg, főleg a második félidei játékinkkal a döntőt. Minden játékosunk csúszott, mászott a sikerért, ami a tavaszi szezonban jellemzett minket. Ezzel a kupa győzelemmel feltettük az i-re a pontot. Nagyon boldogok vagyunk, hogy nyerni tudtunk. Remélem, hogy ez a csapat a közeljövőben többre hivatott lesz. Nagyon jó a közösségünk, amire nagyon agy hangsúlyt fektetek én és Simi (Sümegi József pályaedző) is. Nekünk fontos az, hogy egy csapaton belül ne legyen széthúzás, mert az még plusz pontokat hozhat, ha nem megy úgy a játék a csapatnak. A tavaszi szezont gyakorlatilag 12-13 játékossal játszottuk végig, amin szeretnénk változtatni. A vármegyei kupa megnyerésével remélem szívesen jönnek majd hozzánk játékosok, és egy 16-17 fős keretet ki tudunk majd alakítani a nyár folyamán, mondta Csehi Tamás.