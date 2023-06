Az alapszakaszban gyakorlatilag végig dominált a Nemesnádudvar a bajnokságban, mely zsinórban 11 győzelem után csak az utolsó körben maradt alul, akkor Kiskunhalason veszítette el veretlenségét a gárda. Ez a pofon talán egy kicsit nagyobbnak is hatott, mint amekkora volt, hiszen a felsőházi folytatásban nagyobb hibaszázalékkal teljesített a csapat, mely egymás után kétszer is kikapott a Kalocsától, így két körrel a vége előtt úgy tűnt, elbukják az újabb bajnoki aranyérmet.

A Kiskunmajsa azonban szinte a semmiből sietett a címvédő segítségére, az ötödik körben szoros csatában megverte a trónkövetelőt, amit a Nemesnádudvar ki is használt, s mivel a címvédő az utolsó körben sem botlott már, megvédte bajnoki címét. A felsőház idén is jól példázta azt, hogy önmagában nem elég egy lehengerlő alapszakasz, utána még kőkeményen meg kell küzdeni a bajnoki címért. Bár a Kalocsa mindent megtett, s némi szerencséje is volt Tamasi Edit csapatának, végig nagyon akarták a sikert.

– Nem vitás, egy pici szerencse mindenképpen kellett idén a bajnoki címünkhöz, de zt ki is kellett használni. A kulcs azt gondolom az volt, hogy a lányok végig nagyon akarták ezt a sikert – mondta az újabb bajnoki cím kapcsán Tamasi Edit.

A rájátszás során már nem volt könnyű dolga a bajnoknak, hiszen többen is kiestek a hajrára, amit nehéz volt folyamatosan eredményesen kezelni már.

– Megvan természetesen az oka, miért lett izgalmasabb a hajrá számunkra. Az alapszakaszban teljes létszámmal álltak bele a versenybe a lányok, de már ekkor sem volt túl bő a keretünk. Menet közben ebből a kis létszámú játékosállományból sérülések és egyéb okok miatt többen is kiestek, ennek tudom be ezt a kicsi megingást – tette hozzá Tamasi Edit.

A két arany után érzett eufória természetesen ugyanolyan, de Tamasi Edit szerint idén sokkal jobban meg kellett izzadniuk az aranyért.

– Az idei bajnokság nehezebb volt számunkra. Ahogy azt említettem is, a kieső játékosok miatt is nehezebb dolgunk volt, de a mezőny többi tagja is sokkal érettebb játékot mutatott.

A Nemesnédudvar tavaly nem vállalta a feljutást, ugyanis megfelelő utánpótlás miatt nem tudtak volna megfelelni a magasabb osztályú előírásoknak. A helyzet nem változott, a klub továbbra is a vármegyei élvonalban marad.

– Az idén sem vállalja az egyesület a feljutást, ebben nem lesz változás. A keretben viszont annál inkább, illetve a zedzői poszton is. Az elsődleges cél így az új csapat összekovácsolása lesz majd, emellett a fiatalok beépítésén lesz majd a hangsúly – mondta Tamasi Edit.

Ahogy azt a csapat játékos-edzője elmondta, szakmai vonalon is lehet változás a klubnál, ami így a személyét is érinti.

– Nagyon büszke vagyok a csapatra az elmúlt négy évben elért eredmények miatt, a jövőről ugyanakkor nem tudok már nyilatkozni. Terveim szerint külföldön folytatom majd a kézilabdát levezetésként – zárta gondolatait Tamasi Edit.