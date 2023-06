A magyar válogatott kerete meglehetősen fiatalnak számít, több súlycsoportban ezért nem is indul egyelőre magyar versenyző, így nehéz megjósolni, milyen eredményt érhet el a küldöttség Albániában. A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai igazgatója, Bácsi Péter a kontinenstorna előtt úgy fogalmazott, három-hat érem várható reálisan el, ezek között egy-két aranyra is lehet esélye a fiataloknak szerencsés esetben. Érdekesség, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta ez az első olyan világverseny, amelyen indulhatnak az orosz és fehérorosz sportolók is, így meglehetősen erős riválisokra számíthatnak a magyar versenyzők is, ráadásul nehéz megjósolni az esélyeket is.

A lányoknál teljes sorcsere történt, a tavalyi U17-es csapattól átvették a stafétabotot a fiatalabbak, akik tavaly fantasztikus eredményeket értek el a zágrábi U15-ös Európa-bajnokságon. Bács-Kiskun vármegyét egy versenyző képviseli itt nemzeti színekben, méghozzá Müller Petra, a Soltvadkerti TE tehetséges birkózója, aki a női 73 kilogrammos mezőnyben áll rajthoz. A női program Müllert érintő szakaszát szerdán és csütörtökön bonyolítják le a tiranai eseményen.