A korosztályos és felnőtt válogatottak programja természetesen alakulhat másként, hiszen Szalai Gábor Eb-selejtezőkre készül majd a férfi A-válogatottal, míg Horváth Krisztofer az U21-es nemzeti csapatba kapott meghívót, de alapvetően június 15-ig mindenképpen pihenőjüket töltik majd a játékosok. Némi egyéni rávezetéssel, mérésekkel, vizsgálatokkal fordul rá a következő szezonra a keret június 12-től, majd az első közös edzést június 19-én tartja a szakmai stáb. Június végéig az esetek többségében napi két edzés mellett zajlik a felkészülés a játékosoknak.

Az első edzőmeccset július 1-én az NB II.-es Tiszakécske otthonában játssza le a kecskeméti együttes, másnap pedig kezdődik is a már szokásosnak mondható nyári edzőtábor a szlovéniai Radenciben, ahol az utóbbi két nyáron is megfelelő körülmények voltak biztosítva a munkához. A KTE egy teljes hetet tölt el Szlovéniában, ahol majd két további edzőmeccset játszik le az együttes. Hazatérve további edzőmeccsek várnak a gárdára, a főpróbát a tervek szerint július 22-én tartja a Kecskemét.

Az 2023/2024-es szezon július 27-én (csütörtökön) az Európa-konferencialigában rajtolhat el kecskeméti szempontból, ezt követően már rögtön kezdődnek az OTP Bank Liga küzdelmei is hétvégén. A nemzetközi kupába a 2. selejtezőkörben kapcsolódik be a KTE, ahol nem élvezi majd a kiemelés előnyét, így nagyon erős ellenfeleket is kaphat akár. A 2. kör sorsolását június 21-én készítik el, a forduló mérkőzéseit július 27-én és augusztus 3-án rendezik, a továbbjutás tehát két mérkőzésen fog eldőlni.